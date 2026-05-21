김향기, 역시 'K-하이틴 퀸' 맞네…'로맨스의 절댓값' 아마존 프라임 비디오 톱10 싹쓸이

사진 제공=크리컴퍼니

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 김향기가 '글로벌 흥행 아이콘'으로서의 존재감을 공고히 하고 있다.

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김향기가 주연으로 활약 중인 쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값'이 국내를 넘어 해외 시장까지 완벽하게 사로잡으며 K-하이틴의 매력을 전 세계에 전파하고 있다. 글로벌 OTT 시청 순위 집계 사이트 플릭스패트롤(FlixPatrol)에 따르면, '로맨스의 절댓값'은 글로벌 플랫폼 아마존 프라임 비디오를 통해 전 세계 시청자들을 만나며 연일 뜨거운 신드롬을 일으키는 중이다.

특히 프라임 비디오 'TOP TV Shows' 부문에서 인도네시아, 태국, 말레이시아, 싱가포르, 필리핀 등 아시아 주요 국가는 물론이고 브라질, 칠레, 페루 등 남미 지역에 이르기까지 전 세계 주요 국가에서 연일 TOP 10 상위권에 안착, 장기 흥행 태세에 돌입하는 기염을 토했다.

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이 같은 글로벌 흥행의 중심에는 단연 주인공 '여의주' 역을 맡은 배우 김향기의 차원이 다른 하드캐리가 자리 잡고 있다. 꽃미남 선생님들을 주인공으로 로맨스 소설을 쓰던 여고생이 현실에서 그들과 예상치 못한 순간들을 마주하며 파란만장한 학교생활의 주인공이 되는 하이틴 코미디 시리즈 속에서, 김향기는 낮에는 글쓰기를 좋아하는 평범하고 조용한 학생이지만, 밤에는 조회수가 폭발하는 로맨스 소설 작가(필명 이묵)로 활동하는 반전 여고생 여의주 역을 맡아 다채롭고 입체적인 매력을 발산하고 있다.

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국내외 평단과 시청자들은 하이틴 코미디라는 장르적 틀 안에서 중심을 잃지 않고 시리즈 전체의 무게감을 단단히 잡아주는 김향기의 열연에 연일 찬사를 보내고 있다. 김향기는 성장통을 겪는 열여덟 소녀의 풋풋하고 섬세한 감성을 지극히 현실감 있게 그려내며 글로벌 시청자들의 공감대와 감수성을 자극했다.

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또한, 주변 사람들을 돌보는 따스한 온기와 정의를 위해 발 벗고 나서는 당찬 용기까지 지닌 '용기·온기 충만' 캐릭터를 맞춤옷 입은 듯 완벽하게 소화해 내며 왜 그가 '대체 불가능한 배우'인지를 다시 한번 입증했다. 화려한 수식 없이도 깊이 있는 눈빛과 섬세한 표정 연기만으로 캐릭터의 서사를 온전히 전달하는 김향기의 내공은 '로맨스의 절댓값'을 단순한 청춘물을 넘어 한 편의 아름다운 성장 기록으로 완성했다는 호평을 이끌어내고 있다.

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이러한 김향기의 독보적인 매력과 열연에 힘입어 온라인과 글로벌 모바일 숏폼 플랫폼 '틱톡(TikTok)'의 반응은 가히 폭발적이다. 틱톡 내에서는 김향기의 사랑스러운 이중생활 모먼트와 매회 화제를 모으는 코믹 단짠 연기, 현실과 로맨스 소설 속 판타지를 오가는 반전 연기 컷들이 수많은 숏폼 영상으로 재생산되며 트렌딩되고 있다.

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해외 MZ세대 유저들은 김향기의 다채로운 표정 변화를 활용한 밈(Meme) 콘텐츠를 양산하는가 하면, 몸을 사리지 않는 열연 포인트를 되짚으며 "김향기의 연기는 국경을 초월해 마음을 울린다", "여의주의 매력에 출구가 없다" 등의 찬사와 함께 '여의주 앓이' 신드롬을 이어가고 있다. 온라인 커뮤니티 및 SNS 상에서도 글로벌 팬들의 뜨거운 반응이 쏟아지며 작품의 화제성을 견인하고 있다.이처럼 특유의 흡인력으로 전 세계를 매료시킨 'K-하이틴 퀸' 김향기가 앞으로 남은 회차 동안 또 어떤 매력으로 글로벌 팬들의 마음을 뒤흔들지 귀추가 주목된다.

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한편, 글로벌 흥행 신드롬을 일으키고 있는 쿠팡플레이 시리즈 '로맨스의 절댓값'은 매주 금요일 저녁 8시 쿠팡플레이를 통해 공개되며, 해외에서는 아마존 프라임 비디오를 통해 만날 수 있다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com