"촬영장만 가면 무리수" 양상국, 인성·태도→연애관 논란 심경 고백

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 양상국이 최근 불거진 연애관 논란 이후의 심경을 털어놓는다.

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오늘(21일) 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 '김해 왕세자'로 예능에서 활약 중인 개그맨 양상국과 과감한 퍼포먼스와 매력적인 음색으로 전 세계를 사로잡은 가수 비비가 출연한다.

이날 방송에서 양상국은 최근 온라인상 불거졌던 '태도 논란'의 심경을 조심스레 밝힐 예정. 당시 양상국은 "여자친구를 집에 한 번도 데려다준 적이 없다"라고 발언해 연애관 논란에 휩싸였는데. 이에 대해 양상국은 실제 연애관을 솔직하게 고백했다는 후문. 양상국은 "실제로는 여자친구를 집에 매일 데려다주고, 애정 표현도 '사랑한다'고 말한다"고 밝혀 눈길을 끈다. 이어 평소 매우 내성적인 성격이지만 촬영장만 들어가면 웃기고 싶은 마음에 성격이 달라져 종종 무리수를 두게 된다고 털어놓으며, 자신을 두고 일어난 논란에 대해 솔직한 심경을 털어놓는데. 이는 본 방송을 통해 확인 가능.

한편, 양상국은 4년 전 세상을 떠난 아버지를 회상하며 옥탑방을 뭉클하게 만들었다. 개그맨이 되기 위해 아버지의 반대를 무릅쓰고 서울로 상경했던 양상국은 "아버지와 어머니 모두 어디 가서 제 얘기를 먼저 꺼내지 못하셨다"라고 털어놓았다. 특히 생전 택시 기사로 일하셨던 양상국의 아버지는 승객들이 먼저 양상국의 이야기를 꺼낼 때조차 "내 아들이다"라고 자랑하지 못했다고 밝혔는데. 수많은 유행어를 배출했던 개그맨 양상국을 아들로 두고도 아버지가 침묵을 지켜야만 했던 뭉클한 사연은 오늘 21일(목) 저녁 8시 30분에 방송되는 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에서 확인할 수 있다.

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olzllovely@sportschosun.com