'와일드 씽' 강동원, 유재석→홍진경과 케미 어떨까…유튜브 나들이 예고

사진 제공=롯데엔터테인먼트

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '와일드 씽'의 주역 강동원, 박지현이 개봉을 앞두고 본격적인 유튜브 나들이에 나선다.

Advertisement

21일 오후 6시 15분 유튜브 '공부왕찐천재 홍진경'에 트라이앵글의 리더이자 댄스머신 현우 역의 강동원이 출연한다. 평소 작품에 집중하며 예능에서는 쉽게 보기 힘들었던 강동원의 등장만으로도 이목을 집중시키는 이날 방송에는 강동원, 홍진경뿐만 아니라 이지혜, 장영란, 남창희가 함께해 유쾌한 호흡을 펼친다. 영화 '와일드 씽'의 설정을 차용한 새로운 혼성 댄스 그룹 오디션 콘셉트로 진행되는 가운데, 어디로 튈지 모르는 홍진경, 이지혜, 장영란, 남창희 사이에서 강동원이 어떤 시너지를 발휘할지 기대가 모아진다.

사진 제공=롯데엔터테인먼트

23일 오전 9시에는 유튜브 '뜬뜬-핑계고'(이하 '핑계고')를 통해 주말 아침부터 시원한 토크 레이스가 펼쳐진다. 예고편만으로 폭발적인 반응을 모은 이번 '핑계고'에는 강동원을 비롯해 트라이앵글의 센터이자 절대매력 도미 역으로 새로운 '코믹 퀸'의 탄생을 알린 박지현이 동반 출격해 국민 MC 유재석과 만난다. 2년 만에 '핑계고'를 다시 찾아 한층 더 편안해진 '2회차 경력직 계원' 강동원과 거침없는 매력으로 무장한 '질문 폭격기 신입 계원' 박지현이 극과 극 텐션으로 남다른 티키타카를 선보일 예정이다. 특히 이날 방송에는 영화 '와일드 씽'에서 함께 활약한 오정세, 신하균이 드라마 '오십프로' 의 홍보를 위해 출연해 강동원, 박지현과 한자리에 모인다. 작품을 넘나드는 특별한 조합과 자유로운 분위기 속에서 펼쳐질 예측불가 토크는, 의외의 케미와 신선한 웃음으로 예비 관객들을 사로잡을 전망이다.

한편 '와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화다. 배우 강동원, 엄태구, 박지현, 오정세 등이 출연했고 '달콤, 살벌한 연인', '해치지않아' 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 6월 3일 개봉.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com