쥬얼리 출신 김은정, 서인영 센터병 폭로 "가운데만 차지..멤버들이 비켜줘"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 쥬얼리 출신 김은정이 서인영의 센터병을 폭로했다.

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21일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '핫걸 언니로 풀세팅하고 LA 거리 활보하는 토종카디비 서인영 (+쥬얼리 김은정 미국집)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 서인영은 "(김)은정이가 미국에 살고 있다. 남편과 같이 음악 작업 때문에 미국에 사는데 집에 놀러 왔다"고 말했다.

김은정의 미국 집을 둘러보던 서인영은 "집 너무 좋다. 예쁘다. 우리 집보다 100배 낫다. 성공했다"며 감탄을 쏟아냈다.

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김은정은 홀쭉해진 서인영의 모습에 "진짜 살 많이 빠졌다"며 놀라워했다. 이에 서인영은 "겁나게 뺐다. 돼지로 완전 이슈돼서 진짜 이 악물고 뺐다. 미국 와서도 한 끼도 안 먹고 있다. 생식이랑 계란만 먹고 있다. 계란 삶는 기계를 갖고 왔다"고 밝혔다.

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이어 김은정은 서인영이 거친 말투를 쓰자 "언니 아직 멀었다. 근데 많이 나아지긴 했다"며 웃음을 터뜨렸다.

그런가 하면 서인영은 김은정의 반려견이 관심받는 걸 좋아한다는 말에 "나도 관종이다. 주인공 병이 있다"고 털어놨다.

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그러자 김은정은 "언니가 맨날 센터 자리 차지하려고 하지 않았냐. 그래서 언니가 (무대에서) 슬금슬금 옆에 와서 대형이 항상 4명인데 언니가 가운데 서면 우리가 옆으로 비켜줬다"며 서인영의 센터 병을 폭로했다. 이를 들은 서인영은 "그때도 그랬냐"며 민망한 웃음을 지었다.