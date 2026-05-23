걸스데이 유라, 두 달 만에 8kg 증가 "56kg 처음..굶어서 47kg까지 뺐더니 늙어 보여"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 걸스데이 출신 유라가 급격한 체중 변화로 겪었던 고충을 털어놨다.

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22일 유튜브 채널 '유라유라해'에는 '하루에 143걸음 걷는 유라와 골때녀 캡틴 희정은 놀랍게도 찐친이다 l #유라 Girl's Talk 김희정'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 유라는 영화 '가문의 영광: 리턴즈' 촬영 당시를 떠올리며 "그때 거의 하루에 한 번씩 술 마셔서 4년 동안 47kg이었는데 그 영화 찍으면서 두 달 만에 8kg이 쪘다"고 말했다.

이에 김희정은 키 170cm인 유라에게 "56kg이면 너 키에 정상 아니냐"고 물었다. 그러나 유라는 "살면서 처음 찍어보는 몸무게였다. 54kg 이상으로 올라간 적이 단 한 번도 없었다. 그 영화 찍고 처음으로 술배로 56kg 찍고 진짜 거의 악착같이 안 먹어서 바로 47kg까지 다시 뺐다"고 털어놨다.

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이어 "그런데 술 아예 안 먹고 밥도 잘 안 먹고 뺐더니 갑자기 볼이 폭 꺼지면서 확 늙었다. 어릴 때 살 빼는 거랑 나이 들어서 살 빼는 게 다르더라"고 덧붙였다.

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그러면서 "그래서 다시 찌웠다. 50kg까지 다시 찌우니까 얼굴이 좀 낫더라"며 "그래도 사람들이 아직도 너무 말라보여서 '아픈 거 아니냐. 건강검진 받아봐야 하는 거 아니냐'고 했다"고 전했다.