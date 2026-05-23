조정석, ♥거미 출연료 대신 '두 딸 독박육아' 요구에 진땀 "하루면 되냐"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 조정석이 아내 거미를 직접 섭외했다가 출연료 대신 독박 육아 요구를 받아 진땀을 흘렸다.

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22일 유튜브 채널 '채널 조정석'에는 '판교의 정석 탐방기 | 오늘부터 1일! 초보 유튜버의 야심 찬 동네 마실'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 조정석은 첫 게스트로 생각한 사람이 있느냐는 질문에 "있다. 가장 가까운 사람 섭외하기가 제일 편하지 않냐. 거미. 우리 와이프"라고 답했다.

제작진이 기대감을 드러내자 조정석은 곧바로 거미에게 전화를 걸었다. 전화받은 거미에게 그는 "하나 물어보고 싶다. 혹시 나 유튜브 할 때 첫 게스트로 나와줄 수 있냐"고 조심스럽게 제안했다.

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이에 거미는 애교 섞인 목소리로 "나?"라고 묻더니 "첫 게스트로 나 괜찮겠냐"고 말했다. 그러자 조정석은 "우리는 완전 좋다. 너무 좋다"고 했고, 거미는 "그럼 가야지. 어째"라며 흔쾌히 수락했다.

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조정석은 "지연이(거미 본명)가 첫 게스트 해주면 너무 좋을 거 같았다. 고맙다"며 기쁜 마음을 드러냈다.

하지만 예상치 못한 조건이 등장했다. 거미가 출연료에 대해 말하자 조정석은 "뭐로 대접해 주면 되냐"고 물었다. 그러자 거미는 곧바로 "출연료는 독박 육아 하루?"라고 답했다.

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순간 당황한 조정석은 동공 지진을 보였지만 이내 "독박 육아 하루면 되냐. 알겠다. 그러면 개런티는 그걸로 끝내겠다"고 말했다. 이를 들은 거미는 "급하게 마무리한다"며 웃음을 터뜨렸다.

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한편 조정석은 가수 거미와 2018년에 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다.