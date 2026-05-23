[공식] ‘스벅 인증샷’ 정민찬, ‘디아길레프’ 돌연 하차..제작사 “논의 끝 결정”

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[스포츠조선 박아람 기자]뮤지컬 배우 정민찬이 스타벅스 방문 인증 논란 이후 결국 공연에서 하차했다.

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뮤지컬 '디아길레프' 제작사 쇼플레이는 22일 공식 SNS계정을 통해 "니진스키 역의 정민찬 배우가 제작사와 충분한 논의 끝에 공연에서 하차하게 됐다"고 밝혔다.

이어 "배우 하차 및 캐스팅 일정 변경으로 관객들에게 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 전했다.

다만 제작사 측은 구체적인 하차 배경에 대해서는 별다른 설명을 하지 않았다. 하지만 최근 정민찬이 개인 계정에 올린 스타벅스 관련 게시물이 논란이 된 직후 하차 소식이 전해지면서 여러 해석이 이어지고 있다.

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앞서 정민찬은 지난 20일 자신의 인스타그램에 스타벅스 음료 사진과 함께 "막걸리 맛이 왜 나는 거지. 마시면 취하는 거 아닌가 모르겠다"라는 글을 게재했다. 해당 게시물은 스타벅스코리아가 5·18 민주화운동 기념일에 '탱크데이' 이벤트를 진행해 논란을 빚고 사과한 직후 올라오면서 일부 누리꾼들의 비판을 받았다.

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온라인에서는 "논란 시기에 굳이 스타벅스 인증 사진을 올린 이유가 뭐냐", "시기상 부적절했다" 등의 반응이 이어졌고, 논란이 커지자 정민찬은 "현생을 살다 보니 뉴스나 이슈를 잘 몰랐다"며 "무지했던 점 역시 제 잘못이라고 생각한다. 앞으로는 뉴스를 더 챙겨보겠다"고 사과했다. 그러나 사과 이후에도 비판 여론은 쉽게 가라앉지 않았다.

한편 정민찬은 국립발레단 발레리노 출신으로, 이후 트로트 가수와 뮤지컬 배우로 활동해왔다.

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tokkig@sportschosun.com