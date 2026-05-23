'정자매' 크리스탈X제시카 'SNL 8' 뜬다..'19금 파격 연기' 감행

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[스포츠조선 정유나 기자] '정자매' 크리스탈, 제시카가 'SNL 코리아 8'에 뜬다.

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쿠팡플레이 코미디 쇼 'SNL 코리아'가 오늘 23일 고저스 이미지를 봉인 해제한 아홉 번째 호스트 크리스탈과 함께 대한민국 코미디의 판도를 뒤흔들 레전드 에피소드를 예고했다.

톱티어 코미디 위상을 입증하고 있는 'SNL 코리아'의 웃음 계보를 크리스탈이 이어받는다. 배우이자 솔로가수로 완벽하게 옷을 갈아입은 그는 생애 최초 라이브 코미디 쇼에서 지금까지 그 어떤 무대에서도 보여주지 않았던 파격적인 변신으로 시청자들의 도파민 지수를 최고조로 끌어올릴 예정이다.

공개된 스틸 속 크리스탈은 기존의 도회적이고 세련된 '고저스 이미지'를 과감히 내려놓겠다는 결연한 표정으로 오프닝 무대에 서 시선을 압도한다. 머리부터 발끝까지 빛이 나는 비주얼의 퀸카부터 대표작 '슬기로운 감빵생활'을 패러디한 19금 파격 연기까지 변신의 귀재다운 면모를 보여준다. 여기에 극내향형 직장인의 현실을 디테일하게 담은 생활 밀착형 코미디부터 애드리브가 난무하는 상황극까지 자유자재로 넘나들며 웃음을 책임질 예정이다.

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특히 큰 무대 경험으로 단련된 크리스탈은 라이브 쇼 돌발 상황에도 절대 흔들리지 않는 프로페셔널한 순발력과 센스로 베테랑 크루들의 감탄을 수차례 자아냈다는 후문이다. 여기에 친언니 제시카가 극과 극 성격의 친자매로 깜짝 특별 출연을 예고하며 보기 드문 '정자매 투샷'을 완성할 예정이다. 크리스탈은 이날 현실과 콩트를 오가며 내숭 없는 반전 코미디 연기를 선보이며 시청자들에게 신선한 웃음을 안길 전망이다.

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jyn2011@sportschosun.com