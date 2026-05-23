류승범, 버스전용차로 상습 위반 논란에 고개 숙였다 "과태료 즉시 납부" (공식)[전문]

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 류승범 측이 버스전용차로 위반 사실에 대해 공식 사과했다.

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류승범 소속사 와이원엔터테인먼트는 23일 공식 입장을 통해 "먼저 소속 배우 관련 보도로 인해 많은 분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

이어 "확인 결과 일정 중 회사 차량을 운행하는 과정에서 버스전용차로 위반으로 과태료가 부과된 사실이 있음을 확인했다"며 "해당 과태료는 통지서 확인 즉시 납부 조치를 완료했다"고 설명했다.

소속사는 "이유 여하를 막론하고 교통법규를 철저히 준수하지 못한 점 고개 숙여 사과드린다"며 "향후 차량 운행 시 관련 법규를 엄격히 준수할 수 있도록 내부 현장 관리에 더욱 만전을 기하겠다"고 덧붙였다.

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앞서 전날 한 매체는 류승범이 회사 차량을 운행하던 중 버스전용차로를 여러 차례 위반해 과태료 처분을 받은 사실이 확인됐다고 보도했다. 이후 논란이 커지자 소속사가 직접 입장을 내고 사과에 나섰다.

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[다음은 류승범 측 입장 전문]

안녕하십니까, 와이원엔터테인먼트입니다.

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먼저 소속 배우 관련 보도로 인해 많은 분들께 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드립니다.

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확인 결과, 일정 중 회사 차량을 운행하는 과정에서 버스전용차로 위반으로 과태료가 부과된 사실이 있음을 확인하였습니다.

해당 과태료는 통지서 확인 즉시 납부 조치를 완료하였습니다. 이유 여하를 막론하고 교통법규를 철저히 준수하지 못한 점 고개 숙여 사과드립니다.

향후 차량 운행 시 관련 법규를 엄격히 준수할 수 있도록, 내부 현장 관리에 더욱 만전을 기하겠습니다.

감사합니다.

jyn2011@sportschosun.com