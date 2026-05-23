유재석, ‘효리수’에 러브콜 “OST 곡 있다” 유리와 즉석 전화 연결

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[스포츠조선 정유나 기자] '놀면 뭐하니?' 유재석이 그룹 소녀시대의 유닛 '효리수(효연, 유리, 수영)'에게 러브콜을 보낸다.

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23일 방송되는 MBC 예능프로그램 '놀면 뭐하니?'(연출 김진용 이주원 김기호 안지선 방성수 박은진/작가 노민선)에서는 유재석의 숏폼 드라마 감독 데뷔작 '동생이 훔친 내 여자를 다시 뺏기로 했다(약칭 '동훔내여다뺏')'의 OST 곡 주인을 찾기 위한 즉석 전화 연결이 이뤄진다.

'동훔내여다뺏'은 공개 후 130만 뷰를 돌파하며 폭발적인 반응을 얻었다. OST에 대한 반응 역시 뜨거웠다. 'OST 퀸' 백지영이 부른 발라드 메인 테마곡 '끝까지 못한 말'과 '자객의 단어'는 물론, 가창자가 정해지지 않은 댄스곡 '별이 쏟아지는 밤'도 많은 주목을 받았다.

'별이 쏟아지는 밤'은 유재석의 대쪽 같은 음악 취향이 담긴 댄스 곡이다. 유재석이 AI를 활용해 작사, 작곡한 노래로, '동훔내여다뺏'의 숨은 명곡으로 불리고 있다. "노래를 부를 가수를 찾아달라", "유재석이 'TOP100귀'라 불리는 이유가 있네"라는 댓글 반응이 이어지며 관심을 모았다.

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이에 유재석은 '별이 쏟아지는 밤'과 잘 어울리는 가수를 떠올리며 "'효리수'가 부르면 어떨까? 욕심나는 친구들이다"라고 말하면서도, 메인 보컬 포지션에 대한 걱정도 털어놓는다. 촬영 중 '효리수' 멤버 유리와 즉석 전화 연결까지 이어진다. 유재석은 유리에게 "OST 곡이 있다"라고 말하면서 '효리수'와의 컬래버레이션을 제안한다.

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유리는 '효리수' 음악을 책임질 프로듀서 구인 난항을 고백하면서, 유재석의 제안에 귀를 귀울인다. 유리는 즉석에서 '별이 쏟아지는 밤'을 열정적으로 불러보는데, 과연 어떤 응답을 할지 이목이 집중된다.

한편, 이날 방송에서는 세종대왕의 어명을 수행하는 유재석, 하하, 허경환, 주우재의 모습이 그려진다. '왕의 사자'가 된 멤버들의 활약이 펼쳐질 MBC '놀면 뭐하니?'는 5월 23일 토요일 오후 6시 30분 방송된다.

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jyn2011@sportschosun.com