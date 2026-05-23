하주석 어쩌나, 이도윤 이렇게 잘하면 한화 주전 2루수다...프로는 자리 비우면 안 된다 [대전 현장]

22일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 7회말 2사 1,2루 이도윤이 상대 실책을 유발하는 내야땅볼로 2루주자 문현빈을 홈으로 불러들이고 기뻐하고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.22/

Advertisement

Advertisement

[대전=스포츠조선 김용 기자] 프로의 세계에서는 자리를 내줄 빌미를 제공하면 안되는 법.

Advertisement

한화 이글스 하주석에게는 미안한 얘기일 수 있지만, 자신을 대신해 뛰는 선수가 너무 잘한다. 이렇게 되면 주전이 바뀔 수 있다. 그게 프로의 법칙이다. 하주석의 아성을 무너뜨리려 하는 주인공, 이도윤이다.

한화는 22일 대전에서 열린 두산 베어스전에서 5대3으로 승리, 3연패에서 탈출했다. 선발로 나와 7이닝을 2실점으로 막으며 승리 투수가 된 왕옌청, 8회 동점 위기 상황에 등장해 1⅓이닝 세이브를 기록한 이민우 등 승리 공신들이 많았지만 이 경기는 이도윤을 빼고 얘기한다면 섭섭할 경기였다.

7번-2루수로 선발 출전한 이도윤은 4타수 2안타 1타점을 기록했다. 기록으로만 보면 MVP급은 아니라고 할 수 있지만, 이날 이도윤의 활약은 알찼다.

22일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 6회말 2사 1,3루 이도윤이 1타점 적시타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.22/

Advertisement

먼저 승부처였던 6회. 1-0 살얼음 리드를 하며 불안한 가운데 만들어진 무사 2루 찬스. 하지만 믿었던 강백호, 노시환이 연속 삼진을 당하며 찬물이 끼얹어지는 듯 했다. 하지만 허인서의 사구로 이어진 2사 1, 3루 상황서 이도윤이 양재훈을 상대로 천금의 1타점 우전 적시타를 때려냈다. 여기서 만약 찬스를 살리지 못했다면, 4연승 중인 두산에 분명 흐름을 넘겨줄 타이밍이었다.

Advertisement

더 중요한 일은 그 다음 일어났다. 두산이 2-3까지 추격해와 또 다른 승부처였던 7회. 2사 1, 2루 찬스서 다시 한번 이도윤이 강한 타구를 날렸다. 두산 1루수 강승호가 절체절명의 손간 잡아내려 했지만 실패. 기록은 실책이었다. 하지만 안타를 줬어도 무방할 잘 친 타구. 사실상 3안타 2타점 경기였다고 해도 과언이 아니다. 어찌됐든 이 타구로 한화는 귀중한 추가점을 얻었다.

22일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 두산과 한화의 경기. 2회말 1사 1루 한화 김태연의 삼진때 두산 2루수 오명진이 1루주자 이도윤의 2루 도루를 막기 위해 포수 김기연의 송구를 잡고 있다. 이도윤은 2루 태그아웃. 대전=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.05.22/

특히 이 장면이 인상적이었던 건 이도윤의 포기하지 않는 마음과 의지. 최준호도 공이 좋았다. 150km가 넘는 직구로 정면 승부였다. 이도윤은 끈질기게 커트를 해냈다. 무려 12구까지 가는 승부를 펼쳤다. 그리고 마지막 12구째 직구를 재치있게 잡아당겼다. 두산도, 최준호도 힘이 빠질 수밖에 없는 순간이었다.

Advertisement

공격 뿐 아니다. 5-3 리드로 승리를 확신할 수 없던 9회초. 선두 양의지가 이민우 상대 안타를 치고 나갔다. 두산은 대타 김민석을 투입했다. 김민석이 친 타구가 1, 2루간을 뚫는 듯 보였다. 하지만 어느새 나타난 이도윤이 공을 걷어 침착하게 1루로 뿌려 아웃카운트를 늘렸다. 경기 흐름에 매우 중요한 포인트였다.

Advertisement

프로의 세계에서 영원한 주전은 없다. 이렇게 새로운 붙박이 주전이 탄생하는 법이다. 하주석이 주전 2루수였다. 이후 이도윤과 하주석의 경합. 하주석이 주루 미스로 2군에 갔고, 이도윤이 자리를 꿰찼다. 이렇게 플레이를 계속 한다면 하주석이 돌아와도 자리가 없을 수 있다.

김용 기자 awesome@sportschosun.com