우주소녀 다영, 父 빚 때문에 고시원 생활 "이혼 후 母 홀로 날 키워"

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 우주소녀 출신 가수 다영이 어린 시절 아버지의 빚으로 생활고를 겪었던 사연을 털어놓는다.

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오늘(23일) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 399회에서는 솔로 아티스트로 새로운 전성기를 연 다영이 남다른 독기의 원동력을 털어놓는다.

13살의 제주소녀가 가수의 꿈을 안고 서울에 상경, 고시원 생활을 하며 연습생 시절을 버티는 등 일찌감치 치열한 시간을 보냈다는 것. 특히, 아버지가 진 빚으로 인해 생활고를 겪었던 어린 시절, 이혼 후 홀로 자신을 키운 엄마를 보며 일찍 철이 들었다는 사연을 털어놓으며 뭉클함을 전한다.

한편, 다영의 치열한 일상은 계속된다. '회사 죽순이' 라는 별명이 있을 정도로, 소속사(스타쉽)에 출석도장을 찍은 다영은 연습실로 향한다. 이번 활동에만 "약 200개의 챌린지를 소화했다"고 밝힌 그녀는, 챌린지 안무 레슨 시간까지 따로 마련하며 새로운 챌린지를 위해 열정을 불태웠다. 사람들의 알고리즘을 장악하고야 말겠다는 남다른 목표로, BTS 제이홉, 비 등등 대한민국 대표 춤짱들과의 챌린지를 직접 성사시킨 비하인드를 밝혀 탄성을 자아낸다.

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또한, 최근 본인의 소속사 뿐만 아니라, 남의(?) 소속사까지 열심히 드나들고 있다는 다영은 SM 엔터테인먼트에서 대한민국 5세대 대표 보이그룹 '라이즈'와 대면한다. 앞서 '챌린지 안무 레슨'으로 라이즈의 고난도 안무를 완벽하게 익힌 다영은, 라이즈 멤버들과 함께 챌린지 촬영에 임한다. 서로의 챌린지를 맞교환하는 '챌린지 품앗이' 문화를 본 참견인들은 놀라움을 감추지 못했다고.

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13살 제주소녀의 솔로 '핫걸' 성장기, 독기와 열정이 모두 투영된 챌린지 현장은 오늘(23일) 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com