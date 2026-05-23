환희 74세 母 "2년전 이혼했다" 충격 고백..자식들 몰래 '황혼 이혼'

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 환희가 어머니와 진솔한 속마음을 나누며 한층 가까워진다.

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23일(토) 방송되는 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 환희와 어머니의 생애 첫 제주 여행 두 번째 이야기가 펼쳐진다.

여행 둘째 날 환희는 어머니와 함께 놀이공원을 찾는다. 생애 처음으로 놀이공원에 방문한 어머니는 바이킹과 레일 썰매 등 각종 액티비티에 74년 만에 묵혀둔 도파민을 대방출하며 아이처럼 기뻐한다. 반면 환희는 카리스마 넘치는 무대 위 모습과 달리 놀이기구 앞에서 잔뜩 겁에 질린 반전 매력을 드러내 현장을 웃음바다로 만든다.

하지만 즐거운 시간도 잠시, 어머니는 얼마 전 세상을 떠난 친정어머니를 떠올리며 울컥한다. 어머니는 "제주도에 오니 돌아가신 어머니 생각이 많이 난다. 한 번도 이런 곳에 모셔 오지 못한 게 한이 된다"며 속마음을 털어놓자, 환희는 할머니가 돌아가신 후 우울해하던 어머니의 마음을 위로하기 위해 이번 여행을 기획했음을 밝혀 스튜디오를 뭉클하게 적신다.

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특히 이날 방송에서는 '살림남' 출연 이후 그동안 많은 시청자들의 궁금증을 자아냈던 환희 아버지에 대한 사연이 방송 최초로 공개될 예정이다. 어머니는 오랜 고민 끝에 "너희에게 이야기하지 않고 해결한 게 있잖아", "이혼한 지 2년 됐다"라며 자식들 몰래 홀로 황혼 이혼을 감당해야 했던 충격적인 사실을 고백한다.

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가족을 위해 평생 헌신하며 살았던 어머니가 결국 황혼 이혼을 결심할 수밖에 없었던 진짜 이유는 무엇일지, 그리고 "더 이상 너를 괴롭히기 싫었다"며 자식에게 미안해하는 어머니에게 환희가 건넨 가슴 따뜻한 위로의 한마디는 무엇일지 궁금증을 더한다.

진심 어린 고백이 담긴 환희 모자의 제주 여행 마지막 이야기는 23일(토) 밤 9시 20분 방송되는 KBS 2TV '살림남'에서 확인할 수 있다.

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jyn2011@sportschosun.com