'전설 속으로!', 올해로 10주년 맞는 '서머너즈 워' 글로벌 e스포츠 대회인 'SWC', 티저 영상 공개하며 일정 시작

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모바일게임 e스포츠가 짧은 생명주기를 반복하는 시장 환경 속에서, 단일 게임 기반 글로벌 대회를 10년간 개최한 것만으로도 의미가 크다.

컴투스는 '서머너즈 워: 천공의 아레나'로 펼치는 글로벌 e스포츠 대회 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2026(SWC)'의 공식 티저 영상을 공개하며, 다시 한번 '서머너즈 워' IP의 장기 흥행 저력을 시험대에 올렸다.

'SWC'는 지난 2017년 첫 대회를 시작으로 올해로 10회째를 맞는 글로벌 e스포츠 대회다. 단순 이벤트성 경쟁 콘텐츠를 넘어, '서머너즈 워' 라이브 서비스의 핵심 축 역할을 해왔다는 평가를 받는다.

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이번 티저 영상은 역대 챔피언들의 이름이 걸린 명예의 전당을 중심으로 구성됐다. 초대 우승자 'TOMATO', 한국 최초 챔피언 'BEAT.D' 등 지난 10년간 무대를 빛낸 선수들의 이름이 차례로 등장하며 대회의 역사를 압축적으로 보여준다.

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특히 과거 명승부 당시 실제 중계 음성을 삽입해 팬덤의 기억을 자극한 점도 눈길을 끈다. 단순 신규 시즌 홍보보다 'SWC'가 쌓아온 시간과 서사를 강조하는 데 초점을 맞춘 연출이라 할 수 있다. 영상 후반에는 올해 우승 트로피와 함께 '묵룡', '세아라', '오케아노스', '연홍', '랙돌' 등 상징 몬스터들이 등장한다. 이어 올해 슬로건 'INTO THE LEGACY'를 공개하며 새로운 역사에 도전할 소환사들을 향한 메시지를 던진다. 올해 대회는 단순 e스포츠 이벤트를 넘어 '서머너즈 워' IP 경쟁력을 다시 확인하는 무대가 될 것으로 예상된다. 출시 10년이 넘은 모바일게임이 글로벌 e스포츠와 라이브 서비스 경쟁력을 동시에 유지하는 사례 자체가 드물기 때문이다.

한편 컴투스는 오는 6월 참가자 모집을 시작으로 8월 말 지역 예선을 진행한다. 이후 독일 함부르크, 캐나다 토론토, 태국 방콕에서 지역 컵을 개최하며, 최종 월드 파이널은 한국 서울에서 열린다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com