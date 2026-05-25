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덤프트럭 사고로 팔다리 잃은 아빠 "쌍둥이 딸들 충격받을까 걱정"(다시 사랑)

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덤프트럭 사고로 팔다리 잃은 아빠 "쌍둥이 딸들 충격받을까 걱정"(다시 사랑)

[스포츠조선 김소희 기자]'오은영 리포트-다시, 사랑' 사고 후 팔다리를 잃은 아빠에 대한 딸들의 애틋한 속마음이 공개된다.

25일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-다시, 사랑' 2부에서는 덤프트럭 사고로 삼지 절단 수술을 받은 아빠와, 그런 아빠를 다시 마주하게 된 쌍둥이 딸들의 가슴 먹먹한 이야기가 공개된다. '다시, 사랑'은 과거 전 국민의 눈물샘을 자극한 '휴먼다큐 사랑'의 시사교양국이 선보이는 2부작 특집. 지난주 방송된 1부 '배그 부부' 편은 시한부 아내를 향한 남편의 절절한 사랑으로 뜨거운 화제를 모았다. 2부 '손발 부부' 편 역시 절망 속에서도 서로를 붙잡고 살아가는 가족의 이야기를 통해 진정한 사랑의 의미를 전할 예정이다.

사고 전 '손발 부부' 남편은 쌍둥이 딸들을 동시에 번쩍 안아 올리고 몸으로 놀아주기를 좋아했던 다정한 아빠였다고. 남편은 "아이들을 더는 두 손으로 안아줄 수 없고, 몸으로 놀아줄 수 없는 것이 정신적으로 제일 힘들다"라며 눈물을 쏟아낸다. 1년째 병원에서 재활 치료 중인 남편은 "퇴원 후 집에 돌아갔을 때 한 손으로 기어가는 모습을 보고 아이들이 충격받을까 걱정된다"라고 전한다.

덤프트럭 사고로 팔다리 잃은 아빠 "쌍둥이 딸들 충격받을까 걱정"(다시 사랑)

특히, 부부는 오은영 박사에게 아빠의 사고가 아이들에게 상처로 남을까 걱정된다고 토로한다. 아이들이 역할놀이를 하며 "다리가 잘렸다"라는 말을 하는가 하면, 그림 속 아빠의 모습도 다리가 잘린 채 휠체어를 탄 모습으로 달라졌다고. 아내는 "아이들이 아빠의 장애를 인식하고 있다는 게 마음 아프다. 사람들 시선 때문에 상처받을까 봐 두렵다"라며 눈물을 흘린다. 이에 오은영 박사는 "아빠의 장애는 부끄러운 것이 아니라 생존의 훈장"이라는 따뜻한 위로를 건네 부부를 뭉클하게 만든다고.

그런가 하면, 이날 방송에서는 아빠의 사고에 대한 딸들의 속마음이 처음으로 공개된다. 늘 씩씩한 모습만 보여왔던 둘째 딸은 "아빠를 생각하면 조금 슬프다. 아빠가 정말 잘해줬거든요"라며 제작진에게 조심스럽게 마음을 털어놓고, 이를 문밖에서 듣고 있던 엄마는 결국 무너지듯 오열하고 만다. 또한, 사고 후 마주한 아빠의 모습에 아이들이 어떤 반응을 보였을지 '손발 부부' 가족의 재회 현장에도 관심이 쏠린다.

안방을 눈물과 감동으로 물들일 '손발 부부'의 이야기는 5월 25일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-다시, 사랑'에서 확인할 수 있다.


김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

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