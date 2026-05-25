덤프트럭 사고로 팔다리 잃은 아빠 "쌍둥이 딸들 충격받을까 걱정"(다시 사랑)

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[스포츠조선 김소희 기자]'오은영 리포트-다시, 사랑' 사고 후 팔다리를 잃은 아빠에 대한 딸들의 애틋한 속마음이 공개된다.

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25일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-다시, 사랑' 2부에서는 덤프트럭 사고로 삼지 절단 수술을 받은 아빠와, 그런 아빠를 다시 마주하게 된 쌍둥이 딸들의 가슴 먹먹한 이야기가 공개된다. '다시, 사랑'은 과거 전 국민의 눈물샘을 자극한 '휴먼다큐 사랑'의 시사교양국이 선보이는 2부작 특집. 지난주 방송된 1부 '배그 부부' 편은 시한부 아내를 향한 남편의 절절한 사랑으로 뜨거운 화제를 모았다. 2부 '손발 부부' 편 역시 절망 속에서도 서로를 붙잡고 살아가는 가족의 이야기를 통해 진정한 사랑의 의미를 전할 예정이다.

사고 전 '손발 부부' 남편은 쌍둥이 딸들을 동시에 번쩍 안아 올리고 몸으로 놀아주기를 좋아했던 다정한 아빠였다고. 남편은 "아이들을 더는 두 손으로 안아줄 수 없고, 몸으로 놀아줄 수 없는 것이 정신적으로 제일 힘들다"라며 눈물을 쏟아낸다. 1년째 병원에서 재활 치료 중인 남편은 "퇴원 후 집에 돌아갔을 때 한 손으로 기어가는 모습을 보고 아이들이 충격받을까 걱정된다"라고 전한다.

특히, 부부는 오은영 박사에게 아빠의 사고가 아이들에게 상처로 남을까 걱정된다고 토로한다. 아이들이 역할놀이를 하며 "다리가 잘렸다"라는 말을 하는가 하면, 그림 속 아빠의 모습도 다리가 잘린 채 휠체어를 탄 모습으로 달라졌다고. 아내는 "아이들이 아빠의 장애를 인식하고 있다는 게 마음 아프다. 사람들 시선 때문에 상처받을까 봐 두렵다"라며 눈물을 흘린다. 이에 오은영 박사는 "아빠의 장애는 부끄러운 것이 아니라 생존의 훈장"이라는 따뜻한 위로를 건네 부부를 뭉클하게 만든다고.

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그런가 하면, 이날 방송에서는 아빠의 사고에 대한 딸들의 속마음이 처음으로 공개된다. 늘 씩씩한 모습만 보여왔던 둘째 딸은 "아빠를 생각하면 조금 슬프다. 아빠가 정말 잘해줬거든요"라며 제작진에게 조심스럽게 마음을 털어놓고, 이를 문밖에서 듣고 있던 엄마는 결국 무너지듯 오열하고 만다. 또한, 사고 후 마주한 아빠의 모습에 아이들이 어떤 반응을 보였을지 '손발 부부' 가족의 재회 현장에도 관심이 쏠린다.

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안방을 눈물과 감동으로 물들일 '손발 부부'의 이야기는 5월 25일(월) 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-다시, 사랑'에서 확인할 수 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com