이영지, 13kg 뺐지만 요요로 원상복구 "1g도 안 빠져, 175cm에 63kg"

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[스포츠조선 김소희 기자] 래퍼 이영지가 특유의 유쾌한 입담으로 몸무게에 대한 솔직한 생각을 털어놨다. 꾸밈없는 답변과 재치 넘치는 표현이 더해지며 팬들의 웃음을 자아냈다.

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25일 이영지는 자신의 SNS 계정을 통해 팬들과 소통하는 시간을 가졌다. 평소 팬들과 거리낌 없이 대화를 이어가는 그는 이날 역시 털털한 매력으로 화제를 모았다.

한 팬이 "언니 스펙 알려달라"라고 묻자, 이영지는 "고졸(고등학교 졸업). 이거 왜 물어보니"라고 답해 웃음을 안겼다.

이어 다른 팬이 "스펙이 키, 몸무게 말하는 거 아니냐"라고 하자, 이영지는 "아. 나무위키에 다 있다. 2년째 동결"이라고 솔직하게 이야기했다. 나무위키에 따르면 이영지의 키는 175cm, 몸무게는 63kg이다.

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특히 그는 몸무게 변화에 대해 "몸무게가 찌지도 빠지지도 않는다. 그냥 맨날 주사위 싸움이다. 어쩔 땐 3 정도 뜨고 어쩔 땐 미쉐린 타이어 뜨는 느낌"이라고 표현해 폭소를 유발했다. 현실감 넘치는 비유와 셀프 디스가 더해지며 팬들의 공감을 이끌어냈다.

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그러면서도 그는 "살 어떻게 뺐냐고 안 물어봐도 된다. 1g도 안 빠졌다"라고 덧붙이며 끝까지 솔직한 입담을 이어갔다.

앞서 이영지는 배달 음식을 끊고 다이어트에 성공했다고 밝혀 화제가 된 바 있다. 다만 그는 지난 1월 요요현상을 고백했다. 이영지는 "프로필 업데이트할 때마다 13kg 감량했다고 기사 써주시는데, 모른 척 넘어가려다가 죄송해서 말씀드린다"며 "13kg 감량한 상태에서 11kg 정도 다시 복구된 상황"이라고 전했다.