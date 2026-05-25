박지훈, 꿀휴가 반납했다…이번엔 엄마 푸드트럭 살리기('취사병')

사진 제공=티빙

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[스포츠조선 정빛 기자] '취사병 전설이 되다'가 티빙 주간 유료가입기여자수 2주 연속 1위를 기록한 가운데, 박지훈이 극 중 첫 휴가를 반납하고 가족의 푸드트럭을 살리기 위한 작전에 나선다.

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티빙 오리지널 '취사병 전설이 되다'는 티빙에서 2주 연속 주간 유료가입기여자수 1위를 기록하며 상승세를 이어가고 있다.

여기에서 해외 반응도 이어졌다. 공개 1주차(1~2회) 기준 일본 Disney+에서는 종합 및 드라마 부문 2위에 올랐고, Rakuten Viki에서는 미주·유럽·중동·오세아니아 지역 톱5에 진입했다. CIS·러시아 지역 플랫폼 IVI에서는 평점 8.7을 기록했다.

국내를 넘어 글로벌 시장에서도 초기 흥행 성과를 내며 존재감을 키우고 있는 것. 여기에 시청자 유입과 온라인 입소문도 이어지는 분위기다.

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25일 공개되는 5화에서는 강림소초 취사병 강성재(박지훈)가 휴가를 나와 어머니 공수연(서정연)의 푸드트럭 운영을 돕는 모습이 그려진다.

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강성재는 자대 배치 이후 가디언의 도움을 받아 '요리사의 길'을 걷기 시작했고, 각종 레시피와 스킬을 활용해 강림소초 식단을 바꿔왔다. 특히 윤동현 병장(이홍내)으로 인해 불만이 컸던 부대 식사를 개선하며 부대원들의 호응을 얻었다. 이후 상부 관계자와 국회의원, 북한 주민의 입맛까지 사로잡는다.

다만 푸드트럭 상황은 기대와 달랐다. 손님이 없는 가게를 본 강성재는 직접 음식 맛을 확인하며 원인을 찾기 시작한다. 여기에 아버지가 만들던 떡볶이 비법을 되살리기 위해 '귀신 잡는 떡볶이' 가게 사장(진구)을 찾아 도움을 요청할 예정이다. 강성재가 부대 식단에 이어 가족의 푸드트럭까지 살려낼 수 있을지 주목된다.

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공개된 스틸에는 휴가를 나온 강성재가 어머니와 시간을 보내는 모습이 담겼다. 어머니를 향해 경례를 건네고 대화를 나누는 등 부대 안 모습과는 다른 일상적인 분위기도 드러난다.

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'취사병 전설이 되다' 5화는 25일 오후 8시 50분 티빙과 tvN에서 공개된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com