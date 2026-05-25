정승환표 정통 발라드 온다…오늘(25일) 신곡 '마치 오늘처럼' 공개

사진 제공=안테나

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[스포츠조선 정빛 기자] 정승환이 직접 작사, 작곡에 참여한 신곡 '마치 오늘처럼'을 발표한다.

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정승환은 25일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 '마치 오늘처럼'을 공개한다.

신곡은 '지금이 우리의 마지막이라면?'이라는 질문에서 출발한 곡이다. 매 순간을 마지막처럼 사랑하겠다는 내용을 담았으며, 정승환이 작사와 작곡 전반에 참여했다.

곡은 피아노 선율 중심으로 전개된다. 정승환은 진성과 가성을 오가는 보컬로 감정선을 표현했고, 후반부에는 14인조 오케스트라 사운드와 코러스가 더해져 곡의 흐름을 확장시킨다. 반복적인 후렴 멜로디를 중심으로 구성해 대중성을 높였다.

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소속사 안테나는 이번 곡에 대해 새로운 출발을 앞둔 이들에게 전하는 메시지를 담았다고 설명했다. 결혼식 축가로도 어울리는 분위기의 발라드라는 점도 강조했다.

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같은 날 공개되는 뮤직비디오에는 종착지가 정해지지 않은 버스를 타고 사랑의 여정을 떠나는 정승환의 모습이 담긴다. 영상에는 중년 커플과 청춘 커플 등 다양한 세대의 인물들이 등장한다.

'마치 오늘처럼' 라이브 클립은 이날 오후 7시 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com