팬미팅인데도 18만 캐럿 집결…세븐틴, 日 도쿄˙오사카 돔 꽉채웠다

사진 제공=플레디스엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 세븐틴이 일본 도쿄, 오사카 돔 팬미팅으로 약 18만 관객을 동원했다.

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세븐틴은 지난 23~24일 일본 교세라 돔 오사카에서 '2026 재팬 팬 미팅 '야쿠소쿠'(SEVENTEEN 2026 JAPAN FAN MEETING 'YAKUSOKU')'를 열고 약 8만 관객과 만났다. 공연 티켓은 일찌감치 전석 매진됐다. 앞서 13~14일 열린 도쿄 돔 팬미팅에는 약 10만 명이 운집했다.

현장을 찾지 못한 팬들은 라이브 뷰잉과 온라인 스트리밍으로 공연을 함께 즐겼다. 도쿄 공연은 일본과 한국, 말레이시아, 인도네시아 등 아시아 주요 지역 120개 이상 극장에서 생중계됐다. 오사카 공연 온라인 스트리밍에는 한국, 미국, 중국, 싱가포르, 캐나다 등 팬들이 접속했다.

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세븐틴은 일본 오리지널 곡 '이마 - 이븐 이프 더 월드 엔즈 투모로우(Ima -Even if the world ends tomorrow-)', '콜 콜 콜!(CALL CALL CALL!)', '쇼히키겐(Shohikigen)'과 '스냅 슛(Snap Shoot)', '어쩌나', '홈;런(HOME;RUN)' 일본어 버전 등 총 18곡 무대를 선보였다. 지난 2월 발매된 '타이니 라이트(Tiny Light)' 라이브 무대도 처음 공개됐다.

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공연은 무대뿐 아니라 라디오 공개방송 콘셉트 토크와 게임 코너 등을 포함해 약 3시간 30분 동안 진행됐다.

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세븐틴은 공연 말미 "캐럿과 함께라면 뭐든 해낼 수 있다고 생각했다", "각자 다양한 방식으로 여러분을 만나기 위한 활동을 준비하고 있다. 13명 모두 함께 더 멋진 모습으로 돌아오겠다"고 말했다. 공연 종료 후에는 "영원히 캐럿 곁에", "더 큰 무대에서 만나자" 등의 손글씨 메시지가 전광판에 등장했다.

세븐틴은 다음 달 20~21일 인천아시아드주경기장에서 '2026 세븐틴 10번 째 팬미팅 '세븐틴 인 캐럿랜드''를 개최한다. 팬미팅으로는 이례적인 스타디움 규모다. FC 멤버십 선예매 티켓은 오픈 당일 전석 매진됐다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com