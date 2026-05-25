이현이 "'왕사남' 박지훈, ♥삼성맨 남편과 닮아"(동상이몽2)

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[스포츠조선 김소희 기자]톱모델 이현이가 초대형 패션쇼 무대에 오르기까지의 긴장감 넘치는 여정이 공개된다.

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오는 26일 화요일 밤 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽 시즌2 ? 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 이현이의 '앙드레김 패션쇼' 출격기가 최초로 전파를 탄다.

최근 진행된 '동상이몽2' 스튜디오 녹화에서는 이현이가 역대급 스케일을 자랑하는 패션쇼에 서는 모습이 공개됐다. 관객 수만 약 5천여 명, 왕복 200m에 달하는 초대형 런웨이인 '앙드레김 패션쇼'에 메인 모델로 발탁된 것.

이날 이현이는 22년 차 모델임에도 긴장한 모습을 보였다. 알고 보니 신인 시절, 앙드레김 패션쇼에서 큰 실수를 했기 때문이었다. 게다가 50여 명의 모델들을 대표해 무대를 압도해야 하는 상황에서 예상치 못한 돌발 변수까지 연이어 발생하며 위기를 맞았다. 결국 이현이는 "너무 무섭다", "모델 인생 역대급 악조건이다"며 그야말로 '멘붕' 상태에 빠지고 말았다. 이를 지켜보던 MC들 역시 "너무 떨리겠다", "지켜보는 우리도 너무 불안하다"라며 걱정을 금치 못했다는 후문이다.

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한편 이날 방송에서는 영화 '왕과 사는 남자'에서 단종 역을 맡아 누적 관객 수 약 1,700만 명을 기록하며 역대 한국 흥행 영화 2위에 오른 배우 박지훈과 이현이의 특별한 인연도 공개된다.

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이현이는 해당 작품을 무려 5차례나 관람하며 눈물을 보이기도 했고, "제 남편과 닮은 것 같다"며 깊은 팬심을 드러내 눈길을 끌었다. 특히 박지훈에 대해 이야기를 이어가던 중에는 돌연 감정을 주체하지 못하고 눈물을 쏟아 스튜디오를 놀라게 했다.

오랜 시간 이어져 온 '10년 차 인연' 속에서 이현이와 박지훈 사이에 어떤 사연이 숨겨져 있는 것인지 궁금증이 더욱 커지고 있다.

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톱모델 이현이의 위기일발 패션쇼 무대와 배우 박지훈과의 특별한 인연은 오는 26일 화요일 밤 10시 40분, SBS '동상이몽2'에서 확인할 수 있다.