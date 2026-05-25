가족사진으로 불륜 인증 유부남·유부녀 오픈채팅방의 실체..“가장 큰 피해자는 아이들” (사이다)

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[스포츠조선 박아람 기자] 가족사진으로 불륜 인증하는 유부남·유부녀 오픈채팅방 실체가 공개 됐다.

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지난 23일(토) 오전 10시 방송된 SBS Plus '이호선의 사이다' 21회는 '이 죽일 놈의 사랑'을 주제로 사랑이라는 이름 아래 벌어지는 집착과 통제, 외도, 중독된 관계들을 다뤘다.

이날의 1위 사연은 '사랑이 뭐길래, 불륜의 파도'였다. 결혼 12년 차 사연자는 아내의 휴대전화에서 하트가 붙은 남성의 메시지를 발견한 뒤, 아내가 유부남·유부녀 오픈채팅방에서 불륜 상대와 만난다는 사실을 알게 됐다. 문제는 아내가 유부녀 인증을 위해 자신과 아이의 얼굴이 담긴 가족사진까지 올렸다는 것에 충격을 받은 사연자가 홧김에 자신 역시 비슷한 불륜방에 들어가게 됐던 것. 이후 사연자는 그곳에서 만난 유부녀에게 진심이 돼서 이혼까지 생각하게 됐지만, 상대 여성은 "이혼한 남자는 매력 떨어져"라며 관계에 선을 긋더니 사연자를 차단하고 말았다. 결국 사연자는 "사랑이 대체 뭐길래 멀쩡한 사람도 이상하게 만드는 걸까"라고 괴로워했다.

이에 김지민은 "사연자가 어떻게 이렇게 당당하게 보냈지? 이게 사실이냐"라고 충격을 표하더니 "아이 엄마 아이 아빠가 아이를 노출하면서까지 인증하고 싶냐. 말이 되냐"라며 분노를 표출했다. 이호선 역시 "가족 인증은 아니지. 애들이 무슨 죄가 있냐"라며 황당함을 감추지 못했고, "사랑을 걸고 하는 모든 게임에는 루저밖에 없다. 승자가 없다"라고 단호하게 말했다. 이어 "이 집에는 완전히 패배자가 된 두 사람만 남아 있고, 가장 큰 피해자는 아이들"이라고 일침을 가했다. 김지민 또한 "부모의 역할을 포기한 것과 다름없다"라고 목소리를 높였다.

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또한 이호선은 "아내는 왜 이런 일이 시작됐는지, 남편은 왜 복수하듯 위험한 선택을 했는지 그 저변을 봐야 한다"라며 "최소한 아이들을 위해서라도 서로의 불편한 지점을 해소할 수 있도록 상담이 꼭 필요하다"라고 강조했다. 김지민은 "둘이 한 (채팅)방에서 만났으면 좋겠다!"라고 속 시원한 쐐기를 박아 대리만족을 안겼다.

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tokkig@sportschosun.com