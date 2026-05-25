[공식] 이수지, 오늘(25일) 시부상…"시아버님 많이 아프시다" 눈물 소감 뒤 안타까운 비보

이수지. 스포츠조선DB

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] 코미디언 이수지가 시부상을 당했다.

Advertisement

이수지 소속사 씨피엔터테인먼트는 25일 스포츠조선에 "이수지 씨의 시아버지께서 오늘 별세하셨다"라고 밝혔다.

이어 "이수지 씨와 유가족분들께 따뜻한 위로와 애도를 부탁드리며, 삼가 고인의 명복을 빈다"고 전했다.

특히 이수지가 지난 8일 열린 백상예술대상에서 방송 부문 여자 예능상을 수상한 뒤 "시아버님이 많이 아프시다. 방송을 보시고 미소 지으셨으면 좋겠다"며 시아버지의 투병 사실을 언급한 만큼, 안타까움이 더해지고 있다.

Advertisement

고인의 빈소는 전남 구례산림조합장례식장에 마련될 예정이며, 발인은 오는 27일이다.

Advertisement

2008년 SBS 10기 공채 개그맨으로 데뷔한 이수지는 이후 2012년 KBS 27기 공채 개그맨으로 재데뷔했다. 이후 개그콘서트에서 조선족 캐릭터 린자오밍으로 큰 사랑을 받았으며, 최근에는 쿠팡플레이 'SNL 코리아' 시리즈와 유튜브 채널 '핫이슈지' 등에서 다양한 캐릭터를 선보이는 중이다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com