"공기마저 달라졌다" 이다해, 임신 후 확 달라진 얼굴.. 물오른 예비맘 미모

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[스포츠조선 김수현기자] 최근 결혼 3년 만에 기적 같은 임신 소식을 전해 연예계를 뜨겁게 달군 배우 이다해가 예비 엄마로서의 벅찬 설렘과 진심 어린 감사 인사를 전했다.

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25일 이다해는 "설렘이 울렁을 잡아먹은 이 시간. 공기마저 다르게 느껴지는 하루하루"라는 글을 게재하며, 초기 임신부로서 겪는 입덧의 '울렁임'마저 행복으로 이겨내고 있는 달콤한 근황을 공유했다.

이어 이다해는 "그리고... 좀 쌩뚱맞지만 여러분 정말 감사합니다"라며 임신 발표 이후 전 세계 팬들과 지인들로부터 쏟아진 폭발적인 축하와 따뜻한 응원의 메시지에 대해 고개 숙여 감사한 마음을 표현했다.

새 생명을 맞이하는 예비 엄마의 진솔하고도 가슴 벅찬 심경이 고스란히 묻어나는 대목이다.

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이다해의 진심 어린 글을 본 절친한 방송인 장영란은 "너무너무 축하해 다해야"라며 애정 가득한 댓글을 남겼고, 이다해 역시 즉각 "알라뷰♥"라고 화답하며 연예계 대표 절친들의 훈훈한 의리를 과시해 보는 이들의 미소를 자아냈다.

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앞서 지난 21일, 이다해는 결혼 3년 만에 직접 임신 소식을 깜짝 발표해 대중을 환호하게 만든 바 있다.

이다해는 "From two to three. Our little miracle is on the way (둘에서 셋으로. 우리의 작은 기적이 찾아오고 있다)"라는 영문 글과 함께 감동적인 영상을 공개했다.

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각각 '엄마(MOM)', '아빠(DAD)'라고 예쁘게 적힌 모자를 커플로 쓴 이다해·세븐 부부는 선명한 아기 초음파 사진과 앙증맞은 아기 신발을 나란히 든 채, 세상을 다 가진 듯 세상에서 가장 행복하고 환한 미소를 지어 보여 많은 이들의 부러움을 샀다.

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한편, 이다해와 가수 세븐은 연예계 대표 장수 커플로 약 8년간의 뜨거운 열애 끝에 지난 2023년 5월 백년가약을 맺었다.

결혼 이후에도 변함없는 꿀케미를 자랑하던 두 사람은 결혼 3년 만에 마침내 부모가 된다는 기쁜 소식을 전하며, 인생의 제2막을 맞이하는 이들을 향해 대중의 뜨거운 축하와 격려가 끊이지 않고 있다.

shyun@sportschosun.com