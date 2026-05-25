배영만, 며느리 복 터졌다..알고보니 '日 귀족 가문'에 직업은 '엘리트 약사'(조선의사랑꾼)

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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 배영만이 모든 조건을 완벽하게 갖춘 '역대급 일본인 예비 며느리'를 깜짝 공개했다.

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25일 방송된 TV CHOSUN 예능 프로그램 '조선의 사랑꾼'에서는 배영만이 대선배인 김학래와 엄영수를 찾아와 남모를 고민을 털어놓는 모습이 그려졌다.

이날 배영만은 "우리 큰아들이 현재 연애를 하고 있는데, 아버지로서 걱정도 좀 있고 선배님들의 조언을 듣고 싶어서 찾아왔다"며 조심스럽게 운을 뗐다.

이어 배영만은 "큰아들이 배우로 활동 중인데 아직 뜨지를 못했다"며 오랜 무명 시절을 겪고 있는 아들에 대한 안타까움을 드러냈다.

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이후 배영만이 당당하게 공개한 아들의 비주얼은 선배들의 우려와 달리 훤칠한 키에 건강미가 넘치는 '순수 미남' 스타일 그 자체였다. 배영만과 전혀 딴판인 아들의 반전 미모를 본 김학래는 "너랑 하나도 안 닮았다. 진짜 배우 같다"라며 "아들 자랑을 더럽게(?) 한다"고 부러움 섞인 폭풍 질투를 쏟아내 현장을 웃음바다로 만들었다.

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하지만 진짜 반전은 아들의 '예비 신부' 스펙이었다. 배영만은 "아들이 최근 여자친구가 생겨 조만간 결혼할 것 같은데, 상대가 한국 사람이 아니라 일본인이다"라며 예비 며느리의 사진을 전격 공개했다.

배영만의 설명에 따르면 예비 며느리의 직업은 엘리트 '약사'였다. 게다가 심성까지 완벽했다.

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배영만은 예비 며느리가 10년간 경제적으로 책임지겠다 밝힌것에 이어 "아직 사돈댁에 정식 인사는 못 드렸는데, 그쪽 집안을 알아봤더니 무려 일본의 '귀족 가문'이라더라"고 밝혀 촬영장을 충격과 경악에 빠뜨렸다.

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과거 법적으로는 귀족 제도가 폐지됐으나, 여전히 일본 내에서 막강한 영향력을 행사하는 최고 상류층을 뜻하는 '귀족 가문'의 등장에 김학래와 엄영수는 입을 다물지 못했다.

shyun@sportschosun.com