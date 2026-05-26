[SC인터뷰] "감독님 향한 믿음 커"…박은빈, '우영우'→'원더풀스' 변신은 무죄(종합)

사진 제공=넷플릭스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박은빈(34)이 '원더풀스'를 통해 또 한 번 새로운 얼굴을 꺼냈다. 특유의 바른 이미지는 내려놓고, 오늘만 보고 사는 천방지축 초능력자로 변신해 놀라움을 안겼다.

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15일 공개된 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처물로, '이상한 변호사 우영우'의 유인식 감독이 메가폰을 잡았다. 박은빈은 순간이동 초능력을 얻게 된 해성시 공식 개차반 은채니를 연기했다.

'원더풀스'는 공개 3일 만에 대한민국의 톱10 1위 및 글로벌 톱10 비영어 쇼 6위를 차지했다. 최근 스포츠조선과 만난 박은빈은 "사실 넷플릭스에서 스크리닝을 먼저 제공해 주셔서 좀 더 빨리 시청했다"며 "많은 분들이 아시겠지만, 작품이 완성되고 공개되기까지 오랜 시간이 걸렸다. 그 과정을 되돌아보니까 많은 일들이 스쳐 지나가더라. 이 작품을 처음 듣고 참여하기로 마음먹었을 때부터 감독님과 스토리를 덧붙였던 과정들을 떠올려보니 감회가 새로웠다"고 소회를 전했다.

사진 제공=넷플릭스

그만큼 작품에 대한 깊은 애정도 드러냈다. 박은빈은 "'하이퍼나이프'도 있었지만, OTT 작품을 하루에 전편 다 공개한 적이 처음이었다. '하이퍼나이프' 때는 한 주에 두 편씩 공개가 되어 4주 정도 시간이 있어서 캐릭터를 정리하는 시간을 가졌었다"며 "반면 이번엔 언제 이 캐릭터를 보내줘야 할지 모르겠고 이제 시작인 것 같다. 언제 좋은 안녕을 해야 할지 고민되는 요즘이다. SNS에 못 올린 사진도 많다. 새벽마다 '오싹한 연애'를 촬영 중이라, 혼자만의 추억여행을 하고 있다"고 말했다.

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이어 상상했던 캐릭터와 싱크로율을 높이기 위해 노력한 점에 대해서도 이야기했다. 박은빈은 "이번엔 귀염뽀짝한 캐릭터 노트를 썼다. 매 역할마다 접근 방식이 다른데, 은채니 캐릭터는 아무래도 만화적인 성격도 있지 않나. 저만의 시그니처로 은채니 캐릭터 하면 떠오를 수 있는 연기 톤을 만들고 싶었다"고 말했다.

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또 '원더풀스'를 통해 이루고 싶었던 자신의 추구미에 대해선 "고양이가 되고 싶었는데, 똥강아지가 된 것 같다. 감독님이 실제 집사이셔서 많은 대화를 나눴고, '채니 캐릭터에 고양이적인 면모가 있으면 어떨까' 하는 아이디어를 주고받았다"며 "저의 추구미는 고양이인데, 다른 분들에게는 토끼나 강아지로 보인 것 같다"고 웃으며 말했다.

넷플릭스 시리즈 '원더풀스' 스틸. 사진 제공=넷플릭스

"인생을 살면서 어떤 것이 본인을 가장 설레게 하는지"에 대한 질문에는 "사실 저는 카페인 부작용도 없고, 심장이 잘 뛰고 있다"고 너스레를 떨었다. 그러면서 "작품을 공개할 때마다 설렘과 겸손한 마음이 오고 가는 것 같다. 작품을 평가해 주시는 건 시청자 분들과 관객 분들의 몫이니까. 촬영도 그렇고 홍보도 최선을 다하겠다는 마음이다"고 강조했다.

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극 중 운정(차은우)과의 러브라인을 두고 호불호가 갈리는 시청자들의 반응에 대해서도 허심탄회하게 털어놨다. 박은빈은 "저는 저희 드라마에서 사랑 이야기가 없어야 한다고 생각하진 않는다. 결국에는 사랑이 우리를 있게 한 것이지 않나. 그러나 장르물을 기대하신 분들은 또 '러브라인이 굳이 들어가야 하나' 생각하실 수도 있다"며 "이 작품에서 운정과 채니는 한계를 깨고 사랑을 시작한다. 각자 참았던 울타리를 넘어 자연스럽게 침범하지 않나. 남들은 알아주지 못하더라도 서로가 서로를 기억한다고 생각한다"고 말했다.

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앞서 차은우는 '원더풀스' 공개를 앞두고 200억 원대 탈세 의혹에 휩싸여 논란이 일기도 했다. 이에 대해 박은빈은 "서너 달 동안 '오싹한 연애'를 촬영하느라, 그 외의 일에 신경 쓸 겨를이 없었다. 이번 작품은 유인식 감독님을 믿고 참여한 프로젝트였다. 제작진과 팀을 믿는 마음으로 시간을 보냈다"고 전했다.

사진 제공=넷플릭스

박은빈은 2022년 방송된 ENA '이상한 변호사 우영우'(이하 우영우)에 이어 '원더풀스'로 유인식 감독과 재회했다. 이에 그는 "'우영우'를 통해 처음 만난 감독님이시지만, 제가 정말 존경하는 감독님이시다. 인간적으로도 좋은 어른이시다. 예전엔 작품의 방향성, 배우로서의 이야기를 주로 했다면, 이제는 더 개인적으로 소통하는 시간이 길어졌다. 이번 작품에 저를 또 선택해 주셔서 감사하다. 이번 인터뷰 때도 좋은 말씀 많이 해 주셨더라"고 말했다.

'원더풀스' 촬영 현장 분위기에 대해선 "일단 '우영우' 팀 스태프들이 많이 넘어와서 익숙한 현장이었다. 덕분에 더 빠르게 적응할 수 있었다. 배우들끼리는 말할 것도 없이 캐릭터에 녹아들어서 궁합이 좋았다. 서로가 서로의 캐릭터에 몰입해서 발산하는 에너지와 애드리브, 액션, 리액션 합이 찰떡궁합이었다"고 만족감을 표했다.

마지막으로 '우영우' 시즌2 참여 가능성에 대해서는 "사랑하고 소중한 작품인 만큼, 지키고 싶은 마음이 크다. 그래서 스스로 '무엇을 위해 해야 하는가'를 질문했을 때, 답변이 확실해야 추진할 수 있을 것 같다. 저 자신이 설득이 안되면, 좀 어렵지 않을까 싶다. 아마 저뿐만 아니라, 작품을 사랑하는 마음은 감독님과 작가님도 똑같으실 것 같다"고 진심을 담아 전했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com