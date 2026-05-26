이효리, 평창동 부촌 단독주택 매입하더니..'사모님 비주얼' 완벽 변신

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[스포츠조선 김수현기자] '영원한 시대의 아이콘' 가수 이효리가 오랜만에 독보적인 '본업 천재' 모먼트를 선보이며 전 국민의 감탄을 자아냈다.

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25일 이효리는 자신의 공식 채널을 통해 새로운 촬영을 진행 중인 근황을 팬들에게 전격 공개했다.

이날 공개된 사진 속 이효리는 본격적인 촬영을 앞두고 헤어 스타일링부터 메이크업까지 그야말로 완벽하게 '풀세팅'을 마친 상태.

우아하게 웨이브 진 긴 머리를 자연스럽게 늘어트린 이효리는 한눈에 보기에도 화려하고 고급스러운 실크 블라우스를 완벽하게 소화해 냈다.

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또 시선을 사로잡는 커다란 귀걸이까지 매치해 화려함의 정점을 찍었다. 자칫 과해 보일 수 있는 화려한 의상과 액세서리였음에도 불구하고, 이효리의 독보적인 이목구비와 아우라는 그 모든 것을 압도하며 '역시 이효리'라는 찬사를 이끌어내기 충분했다.

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그동안 대중에게 보여줬던 화장기 없는 수수한 민낯과 편안한 옷차림의 소탈한 모습은 온데간데없이, 메이크업 하나로 순식간에 대한민국을 뒤흔들었던 '퀸 이효리'의 카리스마를 뿜어내는 반전 매력이 감탄을 자아낸다.

한편, 이효리는 지난 2013년 동료 뮤지션이자 기타리스트인 이상순과 결혼식을 올린 후, 약 11년간 대한민국에 '제주 살이' 열풍을 일으키며 제주도에서 터를 잡고 생활해 왔다.

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그러나 최근 오랜 제주 생활을 정리하고, 지난 2024년 서울 전통의 부촌으로 꼽히는 종로구 평창동으로 전격 이사해 단독주택을 매입하며 본격적인 '서울 사람'으로의 회귀를 알렸다.한 이효리의 리즈 갱신 미모에 연예계 안팎의 이목이 쏠리고 있다.

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shyun@sportschosun.com