김동준·송가인, 남다른 인연 공개 "부모님들끼리 인사한 사이, 진도 집 오셨다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 겸 배우 김동준과 가수 송가인의 남다른 인연이 공개됐다.

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25일 송가인의 유튜브 채널에서는 '첫 배우 친구 김동준 등장! 송가인, 김동준 부모님 만난 썰 최초 공개!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

송가인은 김동준과 만나 반갑게 인사를 나눴다. 송가인은 "제가 섭외한 게 아니"라고 밝혔고 김동준은 "밥 잘 사주는 누나를 만나보고 싶어서 제가 나오겠다 했다"고 너스레를 떨었다.

이에 송가인은 "진짜 이유를 설명해달라"고 했고 김동준은 "우리 스타일리스트가 굉장히 가깝지 않냐. 이런 저런 얘기 나누다 누나 얘기가 나와서 '누나 전역하고 한번도 못봤다'고 했다. 누나를 봐야겠다 생각해서 얘기하다 보니까 '지금 유튜브 한창 하고 있는데 얘기 한번 해보라' 해서 차라리 잘 됐다. 따로 보는 것도 좋지만 누나 유튜브에 나갈 수 있다면 좋겠다 싶었다"고 밝혔다.

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두 사람은 SBS 예능프로그램 '만남의 광장'에 함께 출연해 인연을 맺었다. 당시 친남매 같은 티키타카를 보였던 두 사람. 김동준은 "나를 막 대해준 누나는 처음이었다"고 밝혔고 송가인은 "친동생처럼 격의 없이 친근하게 다가와주니까 나도 친동생처럼 티키타카가 되더라. 불편하면 안 된다"고 밝혔다.

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김동준은 "누나한테 너무 고마운 건 어머니랑 식사를 해주시고 아버지랑 영상통화도 해주셨다"고 송가인에게 고마웠던 일을 밝히기도. 이에 송가인은 "더 대박인 건 여름 휴가 때인가 진도 고향집에 있었는데 누가 왔다고 나와보라 했더니 김동준 어머님, 아버님이 진도 여행을 오신 거다. 마침 제가 있어서 인사를 하게 됐다. 그런 인연이 있었다"고 밝혔다. .

김동준이 군대가기 전에는 두 사람이 자주 만났다고. 이에 제작진은 "원래 잘생긴 사람 못 보지 않냐"고 물었고 송가인은 "처음에 동준이를 못 봤다. 잘생긴 사람 증후군이 있다. 그래도 우리가 세월이 (지났으니까)"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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이어 "그때도 보면서 남달랐다. 뭔가 친근했던 거 같다. 아이돌, 배우라 해서 거들먹거리는 게 아니라 너무 친동생처럼 잘해주더라. 항상 애착이 갔다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com