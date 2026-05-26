고준희, 13년만의 이사 후 응급실行.."옷 정리하다 쓰러져, 앓아누웠다"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 고준희가 이사 후 응급실에 가게 된 사연을 공개했다.

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25일 '고준희 GO' 유튜브 채널에는 '고준희 이사했습니다. 13년 묵은 짐 턴 고준희 옷방 공개 (+비싼 옷들을 위한 옷걸이 추천)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

고준희는 최근 13년만에 이사를 했다면서 "짐 정리를 하다가 몸져 앓아 눕기도 하고 응급실을 갔었다"라고 말했다.

그러자 옆에 있던 정리수납 업체 대표는 "(고준희 집에 와서) 초인종을 눌렀는데 문을 안 열어주더라. 전화도 안 받았는데 알고 보니 응급실에 간 거였다"라고 떠올렸다.

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고준희는 당시 상황에 대해 "대표님이 오신다고 하니까 빨리 정리를 해야 될 것 같았다. 근데 옷 정리를 하다가 쓰러졌다"라고 설명했고, 대표는 "집에 왔더니 초췌한 얼굴로 '열심히 하겠다'고 해서 안타까웠다. 그날부터 동고동락을 하게 됐다"라고 덧붙였다.

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고준희는 "자연스럽게 (대표에게) 집 키를 주고 비밀번호를 알려주게 됐다"라며 말끔하게 정리된 옷방을 공개했다. 대표는 옷방 정리에 무려 8일이나 걸렸다면서 "이렇게 오래 정리한 집은 여기밖에 없다"라고 말해 웃음을 안겼다.

joyjoy90@sportschosun.com