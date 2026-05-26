김영희 "모성애, 낳으면 바로 생기는 줄...딸 미운 5세 돼 난리도 아냐" ('말자쇼')

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[스포츠조선 이우주 기자] '말자쇼'가 두 번째 인생을 준비 중인 예비 엄마를 응원했다.

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25일 방송한 KBS2 '말자쇼'는 '인생 2회차' 특집으로 꾸며졌다. 이날 방송에서 '말자 할매' 김영희는 제2의 인생을 준비하는 사람들, 제2의 인생을 살고 있는 사람들의 고민을 들어줬다.

특히 "곧 엄마가 되는데 엄마라는 인생 2회차 잘 시작할 수 있을까요?"라는 고민이 등장했다. 김영희는 "난 결혼보다 내 딸의 엄마가 된 게 '인생 2회차'의 시작이었다. 그게 내 인생을 가장 크게 바꿔놨다"라고 전했다.

김영희는 "모성애라는 게 낳으면 생기는 줄 알았다"라며 "처음부터 생기지 않더라. 모성애는 키우면서 생긴다"라고 밝혔다. 그는 "한번은 딸과 목욕을 하다가 집안의 불이 꺼졌다. 정전이라고 생각 안 하고 누가 집에 침입했다고 생각했다"라며 "겁이 많은 편인데 딸에게 화장실에 잘 숨어있으라고 하고 무기 하나 들고 집안을 돌아다녔다"라고 회상했다.

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김영희는 "한참 그렇게 집안을 돌아다니는데 딸이 너무 절박한 눈으로 화장실을 나와 내게 안겼다. 안방에 들어갈 용기가 나지 않아 딸을 꼭 품에 안고 옷도 안 입고 창가에서 잠들었다"라고 털어놨다. 그는 "그걸 겪고 내가 엄마라는 걸, 이 아이가 내 딸이라는 걸 실감했다"라고 덧붙였다.

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김영희는 "육아 난도가 높은 아이가 아니었는데 지금은 '미운 5세'가 돼서 난리도 아니다"라며 "힘든 시기지만 엄마도 직업이라고 생각한다. 사연자도 엄마라는 자부심을 가지고 아이들과 같이 성장하는 인생이 되시길 바란다"라고 조언을 마무리했다.

이날 게스트로 출연한 개그맨 이경실 역시 응원을 보탰다. 그는 "아이를 낳는 순간부터 예전에 갖지 못했던 감정들을 갖게 된다"라며 "힘들게 아기 낳으면 그때부터 친정엄마에 대한 생각이 예전과는 다르게 느껴진다"라고 말했다. 이경실은 "자식을 키워보면 내가 그동안 살았던 건 아무것도 아니라는 걸 느낀다. 그러면서 '제2의 인생'을 산다는 마음이 드는 것 같다"라며 "고민 사연자도 행복한 제2의 인생 사시길 바란다"라고 덧붙였다.

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한편, 이날 '말자쇼'에서도 다양한 사연과 개성 강한 출연자들이 등장했다. 이경실은 "'전국노래자랑'을 볼 때의 느낌"이라며 "일반인들이 쑥스러움 없고 자신감 있게 자기 하고 싶은 말을 하는 모습이 보기 좋다"라고 감탄해 눈길을 끌었다.

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KBS2 '말자쇼'는 매주 월요일 밤 9시 30분 방송한다.

wjlee@sportschosun.com