"이사하면 잔고 24000원" 한윤서, '동거' 남자친구♥ 씀씀이에 분노 ('조선의사랑꾼')

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[스포츠조선 이게은기자] '예비신부' 개그우먼 한윤서가 결혼을 준비하다 현실의 벽에 부딪혔다.

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25일 방송된 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에는 한윤서가 예비신랑와 혼수, 집을 마련하는 모습이 공개됐다.

이날 한윤서 커플은 결혼식 전 동거를 결심, 1500만원의 예산을 잡고 혼수 장만을 위해 집을 나섰다. 차 안에서부터 한윤서와 남자친구 사이에선 게임기 구매를 놓고 설전이 오갔다. 이 과정에서 남자친구는 과거 한국 대표로 출전한 적 있는 프로게이머로 밝혀져 놀라움을 자아냈다. 스튜디오에서 지켜보던 사랑꾼들의 의견도 나뉜 가운데, 황보라는 "이런 경제적 이야기는 죽어야 끝난다"면서 공감했다.

두 사람은 세탁기와 건조기 등 필수 가전을 제외한 뒤 침대와 TV, 냉장고에 대해 신경전을 시작했다. 제작진과의 인터뷰에서 큰 TV에 대한 로망을 가진 남자친구는 "뭘 먼저 사냐의 문제인데, 고집 대 고집의 대결이다. 결국 제가 질 것"이라고 고개를 저었다. 정이랑은 "청첩장까지 돌렸는데 혼수 보다가 깨지는 커플이 많다"며 우려를 드러냈다. 결국 500만 원 안에서 필요한 가구를 살 것이라는 남자친구의 예상과 다르게, 가구에만 약 800만 원이 넘는 지출이 예고돼 난항이 찾아왔다.

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결국 이견을 좁히지 못하고 그날 밤 커플 싸움이 시작됐다. 남자친구가 티셔츠와 수염 제모 등에 수십만 원을 지출한 사실에 한윤서는 폭발했다. 한윤서는 "우리 이사하면 잔고가 2만 4천 원 남는다. 치킨도 못 사 먹는다"며 분노를 터트렸다. 그러나 스튜디오에서 '한윤서 절친' 정이랑은 "윤서가 왜 소비 안 하냐. 맥주 사 먹는다"라고 지적해 웃음을 자아냈다. 한윤서는 "자기가 나에게 현금 2천만 원 주면 불평 안 한다. 한복 입고 '서방님 오셨습니까' 하며 마중한다. 매일매일 화가 난다. 어쨌든 내 인생을 맡기는 것 아니냐"며 매일 결혼에 대해 갈팡질팡하게 된다고 속내를 밝혔다.

이어 경기도 고양시에서 2억 예산으로 신혼집을 알아보던 중, 한윤서의 로망 가득한 요구 사항이 이어졌다. 부동산 중개인은 "원하는 게 많으면 돈도 많아야 한다"라고 팩트 폭격을 날렸다. 세 곳의 매물을 둘러본 결과, 두 사람은 월 200만 원 대의 이자를 내야하는 아파트를 매매하기로 했다.

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한편 '조선의 사랑꾼'은 각양각색 사랑꾼들의 좌충우돌 러브스토리를 날 것 그대로 전하는 극사실주의 다큐 예능으로 매주 월요일 오후 10시 방송된다.

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joyjoy90@sportschosun.com