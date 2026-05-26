박군♥한영, 별거설→이혼설에 직접 입 연다…"안 좋은 소문 들리더라"(동상이몽2)

사진 제공=SBS

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[스포츠조선 정빛 기자] 박군, 한영 부부가 그간 불거졌던 별거설과 이혼설에 직접 입을 연다.

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26일 방송되는 SBS 예능 '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'에서는 박군, 한영 부부의 결혼 5년 차 근황이 공개된다.

약 3년 만에 '동상이몽2' 스튜디오를 찾은 박군은 반가운 분위기 속에서도 "안 좋은 소문이 들리더라", "걱정됐다"라는 출연진의 걱정에 두 사람을 둘러싼 별거설과 이혼설을 언급한다.

박군은 "전국에서 이혼했냐는 연락이 왔다"라며 온라인상에서 확산된 루머에 대한 심경을 밝힌다. 이어 박군, 한영 부부는 그동안 공개하지 않았던 결혼 생활 근황도 함께 전한다.

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스페셜 MC로 출연한 김준호는 김지민과의 신혼 생활도 공개한다. 평소 다양한 이벤트와 선물로 애정을 표현해 온 그는 "결혼 1주년을 위해 1억 원짜리 이벤트를 준비 중"이라고 밝혀 스튜디오를 놀라게 한다.

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박군, 한영 부부의 근황과 김준호가 준비한 결혼 1주년 이벤트는 26일 오후 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽2'에서 공개된다.

사진 제공=SBS

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com