이상순, ♥이효리에게 배운 놀라운 요가 실력...발바닥 맞댄 자세 '깜짝'

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[스포츠조선 정안지 기자]이상순이 아내 이효리 못지않은 유연성을 뽐내며 요가 실력을 자랑했다.

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26일 이효리가 운영하는 요가원 공식 SNS 스토리에는 요가 중인 수강생들의 모습이 공개됐다. 특히 이날 수강생 중 이효리의 남편인 이상순도 수업에 참여하고 있는 모습이 공개돼 눈길을 끈다.

편안한 의상의 이상순은 요가 매트 위에서 집중한 채 동작에 집중했다. 발바닥을 맞댄 동작 중 안정적인 균형감과 남다른 유연성을 뽐내 눈길을 끈다. 또한 무릎을 꿇고 허리를 곧게 세운 자세로 호흡에 집중하는 모습까지 포착되며 숨겨뒀던 남다른 요가 실력에 감탄을 자아냈다.

현재 이효리는 가수 활동뿐만 아니라 요가원을 운영하며 요가 강사로 활동 중이다.

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이효리는 최근 십오야 채널의 '난다 긴다 아난다 이효리 선생님의 나마스테 요가 클래스-에그문화센터' 콘텐츠에 출연해 "요가 덕분에 삶에서 많은 도움을 받았고, 마음을 나눌 수 있는 사람들도 만났다"며 "나와 비슷한 고민을 하는 분들도 요가를 통해 조금 더 편안해졌으면 하는 마음, 그리고 돌려주고 싶은 마음이 있다"라면서 요가원을 운영하는 이유에 대해 밝혔다.

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한편, 이효리와 이상순은 지난 2013년 결혼해 제주도에서 생활해 왔으며, 지난 2024년 서울 종로구 평창동으로 이사한 뒤 서울 생활 중이다.

anjee85@sportschosun.com