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송은이, 100억 CEO 됐는데 "강연 제안도 전부 거부, 해줄 얘기 없어"

송은이, 100억 CEO 됐는데 "강연 제안도 전부 거부, 해줄 얘기 없어"

[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 송은이가 회사 창업에 대한 솔직한 생각을 밝혔다.

25일 유튜브 채널 '이성미의 못 간다'에서는 ''하나님은 다 주셨는데…나는 이거 하나 못할까' 송은이가 술을 끊은 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.

송은이는 2013년 일자리를 모두 잃었던 때를 떠올렸다. 송은이는 "백수가 된 걸 1년 넘게 몰랐다.일이 없는데 그냥 저대로 일상을 잘 살고 우리 일이라는 게 있다 없다 하니까. 6개월씩 섭외가 없다가 새로운 일이 생기고 하니까 그런 줄 알았다. 근데 돌아보니까 1년 넘게 백수였더라"라고 털어놨다. 이에 "40대 이후로 평생 할 수 있는 일이 있었으면 좋겠다"는 기도를 늘 해왔다는 송은이는 "계속 그런 일들을 생각하다가 그때 감을 잃지 않고 시작하자 한 게 팟캐스트였는데 그 일이 이렇게 커지게 됐다"고 밝혔다. 송은이는 "그때가 경제적으로도 어려웠다. 돌아보니 '너무 힘들었던 시기였구나'라는 걸 알게 된 게 제 좋은 점인 거 같다. 고난인 걸 고난인 줄 모른다"며 웃었다.

송은이는 "사람들이 '너 어떻게 그렇게 잘 되고 대단하다. 회사가 어떻고 사옥까지 올리냐' 하지만 저는 사실 두려운 마음이 더 크다. 어차피 다 제 거가 아니다. 세상 사람들이 '강연 와 달라'. '어디 와서 성공 비법을 말해달라', '청년들한테 해주실 얘기가 많을 거 같은데' 하지만 사실 해줄 게 하나님 얘기밖에 없다. 그래서 사실 (강연을) 안 한다. 그게 간증이 된다. 저는 간증도 사실 조심스럽다"고 고백했다.

송은이, 100억 CEO 됐는데 "강연 제안도 전부 거부, 해줄 얘기 없어"

이성미는 "많은 분들이 송은이가 CEO가 되지 않았냐. 그러니까 '저건 뭐지? 연예인을 하면서 저렇게 탄탄하게 갈 수 있다고?' 이거 노리는 사람들이 되게 많다. 부러워하기도 한다. 근데 힘들지 않냐"고 물었다. 이에 송은이는 "진짜 시간을 돌릴 수만 있다면 저는 절대 안 한다"고 단호하게 말했다.

그럼에도 CEO가 된 이유에 대해 송은이는 "백수를 탈출하고자 했던 작은 방송이 조금씩 커졌다. 아기자기하게 시작하려면 할 수 있었는데 여러 사람들이 모이기 시작하면서 '회사가 아니면 안 되겠다' 생각했다. 그러면 결국 네 거네, 내 거네 할 텐데 회사는 사실 제 건 아니지 않냐. 그래서 회사 일을 해야겠다 생각했다"며 "사람들이 100억 어쩌고 저쩌고 하는데 그거 제 거 아니다. 회사니까 주인이 바뀔 수도 있는 거고. 회사라는 건 저 혼자 하는 게 아니라 조직원들이 다같이 해서 성과를 내는 거니까. 저는 그 형태가 훨씬 좋다고 느낀 것"이라 밝혔다.

송은이는 "아무리 백날 송은이가 이름이 있다고 해서 여기까지 올 수 있는 게 아니다. 다 자기 부서에서 열심히 해주는 직원들이 있기 때문에 이렇게 올 수 있다는 생각은 한번도 바뀐 적이 없다"며 "그러니까 그런 생각이 든다. 내 것도 아닌데 이렇게까지 열심히 힘들게 해야 돼?"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com

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