'주사이모 논란' 키, 복귀 후 故종현 선물까지 준비..멤버들에 명품 플렉스

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 샤이니 멤버 키가 데뷔 18주년을 맞아 멤버들에게 명품 목걸이를 선물한 가운데, 故 종현의 몫까지 챙기며 뭉클함을 안겼다.

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25일 샤이니 공식 유튜브 채널에는 데뷔 18주년을 맞이한 샤이니 멤버들의 모습이 담겼다.

이날 키는 18주년을 기념해 모인 멤버들에게 명품 목걸이를 선물했다. 키는 "선물 하나는 나중에 (종현이) 형 갖다주겠다"라며 종현의 선물까지 챙겨 훈훈함을 더했다. 멤버들은 "깜짝 선물이다 고맙다", "비싼데 이런 선물을..."이라며 감동했다.

키가 멤버들 몰래 선물에 대해 고민하는 영상도 공개됐다. 키는 "데뷔 기념일에 멤버들에게 선물을 하고 싶다는 생각을 했다. 오래 남길 수 있는 주얼리면 좋겠더라. 종현이 형 것까지 준비해서 구매해 보겠다. 다들 좋아해 주면 좋겠다"라고 말했다.

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한편 키는 지난해 12월 '주사 이모' 논란에 휩싸이며 활동을 중단했다. '주사 이모'는 방송인 박나래에게 불법 의료 서비스 및 대리 처방을 했다는 등의 의혹을 받는 인물.

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이후 키 측은 '주사 이모'와의 친분설이 불거지자 "키는 지인의 추천을 받아 이 모 씨가 근무하는 강남구 소재의 병원에 방문하여 그를 의사로 처음 알게 되었다. 이후에도 해당 병원에서 진료를 받아왔고, 최근 병원 방문이 어려운 상황인 경우 집에서 몇 차례 진료를 받은 적이 있다. 이 모 씨를 의사로 알고 있었고 그도 별다른 언급이 없었던 상황에서 집에서 진료받는 것이 문제가 되리라 생각하지 못한 부분"이라며 "키는 최근 이 모 씨의 의료 면허 논란으로 의사가 아니라는 사실을 처음 인지하고 매우 혼란스러워하고 있으며, 본인의 무지함을 깊이 반성하고 있다"라며 고개를 숙였다.

활동을 중단했던 키는 오는 6월 1일 샤이니 완전체 컴백을 통해 복귀한다. 샤이니는 이날 여섯 번째 미니앨범 'Atmos(애트모스)'를 발매한다.

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joyjoy90@sportschosun.com