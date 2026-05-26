김민하, 9kg 감량 전·후 같은 사람 맞나...'앙상해진 몸매'로 포토월 장악

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 김민하가 9kg 감량 후 한눈에 봐도 살이 쏙 빠진 모습으로 시선을 집중시켰다.

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김민하는 26일 서울 영등포구 여의도 퐁피두 센터 한화에서 열린 한 명품 패션브랜드의 공방 컬렉션 서울쇼 포토월에 참석했다.

이날 김민하는 보라빛 원피스에 브라운 레더를 매치한 스타일링으로 우아하면서도 세련된 분위기를 연출했다. 여기에 화려한 귀걸이와 강렬한 레드립으로 포인트를 더해 러블리하면서도 섹시한 매력을 동시에 뽐냈다.

이때 눈길을 끄는 점은 한 층 슬림해진 몸매였다. 김민하는 몸매가 드러나는 원피스를 완벽하게 소화한 김민하는 늘씬한 실루엣과 독보적인 분위기로 현장 플래시 세례를 받았다.

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앞서 김민하는 지난해 tvN 토일드라마 '태풍상사' 종영 인터뷰에서 배역을 위해 9kg을 감량했다고 밝힌 바 있다.

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당시 그는 "술, 카페인을 끊고 몸에 좋은 것만 먹으며 감량했다"라면서도, "제가 살을 안 빼겠다고 고집부리는 건 아니다. 다만 정형화된 틀에 저를 맞추고 싶지 않았다. 데뷔 초에 '살 빼라', '주근깨 없애라'는 얘기를 들었는데 지금은 팬분들이 있는 그대로의 제 모습을 사랑해 주셔서 감사하다. 다양성에 대한 존중이 생겼으면 좋겠다"라는 소신을 밝혔다.

한편, 김민하는 넷플릭스 오리지널 영화 '별짓'과 오리지널 시리즈 '꿀알바', 디즈니+ 오리지널 시리즈 '나미야 잡화점의 기적'에 출연할 예정이다.

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anjee85@sportschosun.com