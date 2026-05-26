선우용여, 주식에 집착하는 현 상황에 일침 "보통 스트레스 아냐, 돈 있으면 땅 사"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 선우용여가 주식에 올인하는 것에 대해 쓴소리를 했다.

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최근 선우용여의 유튜브 채널에서는 '주식에 미쳐사는 현 상황에 일침하는 선우용여'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

전원주와 함께 산 양평 양수리 땅을 보러 가던 선우용여는 "내가 옛날서부터 집 산다, 뭐 한다 했을 때 '오를 거다', '어쩔 거다' 생각해서 산 적이 없다. 내가 좋아서 산 걸로 끝"이라고 자신의 투자 소신을 밝혔다.

그러면서 선우용여는 "주식하는 사람들 보면 피곤해서 못 할 거 같다. 올랐네. 내렸네. 매일 전화기 가지고 붙들고 있더라. 보통 스트레스가 아닌 거 같다"고 밝혔다.

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제작진이 "젊을 때 싼 땅이라도 사야 되는 거 같다"고 하자 선우용여는 "돈이 되면 주식 하지 말고 땅을 사놔라"라고 조언했다.

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선우용여는 "언젠가 내가 이사가게 됐다. 거기 가서 천막이나 내려치고 살면 되지 않냐. 그런 마음까지 갖고 사야 한다"며 "사람 일 어떻게 될지 모른다. 아무것도 없어도 당당하면 된다. 떳떳하게 사는 사람이 최고"라고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com