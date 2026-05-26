'장하오→한유진' 품은 앤더블, 오늘(26일) 데뷔…K팝 판 흔든다

사진 제공=YH엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 앤더블(AND2BLE)이 본능적 호기심을 따라 K-팝씬 새로운 지각변동을 일으킨다.

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앤더블은 오늘(26일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 1집 'Sequence 01: Curiosity'(시퀀스 01: 큐리어시티)를 발매한다.

'Sequence 01: Curiosity'는 앤더블이 앞으로 펼쳐갈 여정의 서막을 여는 앨범으로, 인간이 가장 먼저 마주하는 본능적 감정인 '호기심'을 다룬다. 앤더블은 다양한 내면의 중첩 속 '나다움'을 무한 확장해 갈 것을 예고, 낯선 세계를 향한 설렘과 궁금증이 싹트는 찰나를 그리며, 그 과정에서 일어나는 멤버들의 미묘한 내면 변화를 풀어낼 전망이다.

타이틀곡 'Curious'(큐리어스)는 멤버 장하오와 리키가 작사에 참여한 곡으로, 새로운 시작의 순간 위험한 호기심이 불러올 변화를 두려움 없이 마주하겠다는 자신감과 포부를 담아냈다. 신스팝과 퓨처 하우스 요소가 결합된 에너지 넘치는 EDM 트랙으로, 하우스 비트와 두터운 신스 베이스의 조화가 한번 들으면 잊히지 않는 강력한 중독성을 자랑한다.

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다크한 분위기 속 시각적 압도감을 안기는 퍼포먼스가 단연 인상적이다. 강렬한 비트 사이에 배치된 더블베이스 팝 사운드가 음악적 포인트를 더하는 가운데, 파워풀한 안무와 무게감 있는 스텝의 완급 조절은 퍼포먼스의 몰입도를 극대화한다. 이번 안무에는 EXO 'Ko Ko Bop', 태민 'Guilty', 샤이니 'Don't Call Me' 등 K-팝 대표 아티스트의 안무를 탄생시킨 댄서 캐스퍼가 힘을 보태 완성도를 끌어올렸다.

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음원과 함께 공개되는 뮤직비디오 역시 감각적인 연출로 정평이 난 프로덕션 리전드 필름이 참여해 특급 시너지를 이룬다. 앤더블만의 다층적인 매력을 녹여낸 압도적인 비주얼로 마치 판타지 영화를 보는 듯한 몰입감을 선사할 전망이다. 앤더블 공식 유튜브 채널을 통해 지난 25일 'Curious'의 두 번째 뮤직비디오 티저가 공개된 가운데, 절제된 듯 유려한 앤더블표 트렌디한 군무씬이 등장해 시선을 사로잡았다. 다섯 멤버는 완벽한 호흡을 바탕으로 뛰어난 퍼포먼스 역량을 입증, 강력한 팀 시너지를 보여줄 것으로 기대된다.

이 외에도 'Sequence 01: Curiosity'에는 멤버들이 가진 매력을 감각적이고 위트 있게 담아낸 서브 타이틀곡 'Aura'(아우라), 멈출 수 없는 달콤하면서도 중독적인 사랑의 감각을 리드미컬하게 풀어낸 'Sugar Rush'(슈가 러쉬), 멤버들의 감미로운 가성으로 일상에 꿈과 행복이 가득하길 바라는 마음을 표현한 'Bed'(베드), 기적 같은 만남 이후 함께하게 된 순간의 설렘과 의미를 따뜻하게 그린 팬송 'Happy &'(해피앤드)까지 앤더블의 세련된 음악 세계를 오롯이 느낄 수 있는 총 5곡이 수록됐다.

사진 제공=YH엔터테인먼트

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앤더블은 YH엔터테인먼트가 약 4년 만에 선보이는 보이그룹으로 정식 데뷔 전부터 보컬, 퍼포먼스, 비주얼을 다 갖춘 '완성형 신인'의 탄생을 예고하며 국내외 음악 팬들의 기대를 한몸에 받고 있다. 본업인 음악 활동에 더해 벌써부터 다양한 영역에서 '올라운더' 면모를 뽐내며 2026년 K-팝씬 최고 기대주로 손꼽히는 바, 호기심 가득한 앤더블이 펼쳐낼 이야기에 관심이 집중된다.

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앤더블은 오늘(26일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 1집 'Sequence 01: Curiosity'를 발매한 뒤, 같은 날 오후 8시 서울 블루스퀘어 우리WON뱅킹홀에서 온·오프라인 팬 쇼케이스를 동시 개최하며 가요계 첫발을 내디딘다.

사진 제공=YH엔터테인먼트

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com