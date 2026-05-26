워게이밍의 최신작 '월드 오브 탱크: 히트', PC와 콘솔 버전 출시

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워게이밍이 신작 전차 슈팅 게임 '월드 오브 탱크: 히트(World of Tanks: HEAT)'를 정식 출시하며 글로벌 전차 액션 시장 공략에 나섰다.

워게이밍은 26일 신작 무료 전차 슈팅 게임 '월드 오브 탱크: 히트'를 PC와 콘솔 플랫폼에 출시했다고 밝혔다. '월드 오브 탱크: 히트'는 자체 개발 엔진 기반으로 제작된 작품으로, 2차 세계대전 이후 시대를 배경으로 한다. 개성 있는 요원들과 실험적인 전차들을 앞세워 빠른 템포의 전차전을 구현한 것이 특징이다.

PC(워게이밍 게임 센터·스팀)와 스팀 덱, PS5(플레이스테이션5), X박스 시리즈 X|S, 엔비디아 지포스 나우 등 다양한 플랫폼에서 즐길 수 있으며, 크로스 플랫폼 플레이와 크로스 프로그레션(Cross Progression)을 지원한다.

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'월드 오브 탱크: 히트' 프로덕트 디렉터인 아르티옴 얀체비치는 "이번 출시는 매우 중요한 이정표이지만 동시에 새로운 시작이기도 하다"며 "개발 과정에 함께한 팀원들과 플레이어들에게 감사드리며, 앞으로 플레이어들과 함께 게임을 지속적으로 성장시켜 나가길 기대하고 있다"고 말했다.

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출시 이후에는 5주간 무료 배틀 패스 콘텐츠가 순차적으로 제공된다. 이용자들은 M1E1 전차를 운용하는 수비형 요원 '초퍼(Chopper)', XM1 90 기반 공격형 요원 '켄트(Kent)', Leo 1A6A1을 활용하는 저격형 요원 '하운드(Hound)' 등 3명의 요원으로 게임을 시작하게 된다. 이후 추가 요원과 전차들도 무료 주간 배틀 패스를 통해 순차적으로 풀린다.

이와 함께 다양한 전투 콘텐츠도 마련됐다. 모듈과 장비 조합으로 커스터마이징할 수 있는 전차 15종과 각기 다른 환경과 시각적 콘셉트를 갖춘 전장 8종이 제공되며, 점령전·거점전·장악전·사살전 등 총 4종의 PvP 모드를 지원한다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com