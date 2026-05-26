[인터뷰①] '와일드 씽' 박지현 "이효리 참고해 태닝+복근 운동…스타일 만족스러워"

사진 제공=롯데엔터테인먼트

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박지현이 영화 '와일드 씽'을 위해 연기뿐만 아니라 외적으로도 새로운 변신을 선보였다.

Advertisement

박지현은 26일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "도미 캐릭터를 위해 태닝을 하고 복근도 만들었다"며 "나름 잘 어울린단 생각 들었다"라고 했다.

6월 3일 개봉하는 '와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화로, '달콤, 살벌한 연인', '해치지않아' 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다. 박지현은 한 때는 청량미 넘치는 트라이앵글 센터였지만, 은퇴 후 재벌가 며느리로 살아가는 도미 역을 맡았다.

'와일드 씽'을 통해 아이돌 가수 연기에 도전한 박지현은 "춤과 노래 연습은 5개월 정도 했다. 처음에는 안무 연습을 개별적으로 했고, 그다음 다 같이 모여서 군무 연습을 했다. 저는 어떤 특정 그룹을 모방하려고 하기보단, 그 시절 영상과 뮤직비디오를 많이 찾아봤다. 최대한 스타일적인 면을 참고하려고 노력했다"고 말했다.

Advertisement

이어 "도미 캐릭터를 위해 태닝을 하고, 복근도 만들었는데, 나름 잘 어울린다는 생각이 들었다"며 "20대 도미와 30대 도미의 차별점을 줄 수 있는 포인트라고 생각했다. 워낙 자유분방하고 본인을 표현하는 데 있어서 솔직하고 쾌녀 같은 친구여서 그런 매력을 살리고 싶었다"고 말했다.

Advertisement

앞서 박지현은 가수 이효리를 향한 팬심을 드러내며 스타일적인 부분을 참고했다고 밝힌 바 있다. 이에 그는 "제가 이효리 선배를 꼽았던건, 선배가 핑클 시절에는 되게 청순하고 순수한 콘셉트를 많이 보여주시지 않았나. 반면 솔로 활동 때는 강렬하고 섹시한 콘셉트를 많이 보여주셨다고 느꼈다"며 "저도 트라이앵글 1집 땐 청량한 모습을 보여드리고 싶었고, 2집 때는 좀 더 강렬한 모습을 보여드리려고 했다"고 설명했다.

또 춤과 노래 중 어떤 부분에 더 소질이 있는 것 같은지 묻자, 박지현은 "둘 다 쉽지 않더라. 선생님들이 저를 잘 이끌어 주신 덕분에 겨우겨우 해낼 수 있었다. 사실 타고난 부분은 없는 것 같아서, 걸그룹을 한다면 오히려 래퍼 쪽을 해보면 어떨까 싶다. 아직 랩은 도전해 보지 않아서 한번 해보고 난 뒤, 그 뒤에 판단해보고 싶다"고 답했다.

Advertisement

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com