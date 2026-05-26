'닥터 섬보이' 신예은 "첫 오디션서 날 떨어뜨린 감독님 작품이라 출연"

ENA 드라마 '닥터 섬보이' 제작발표회가 26일 오후 서울 신도림 더 세인트에서 열렸다. 배우 신예은이 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.5.26/

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[스포츠조선 정빛 기자] 배우 신예은이 작품에 임하게 된 이유를 설명했다.

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신예은은 26일 서울 영등포 신도림 디큐브시티 더 세인트에서 열린 ENA 월화드라마 '닥터 섬보이' 제작발표회에서 "데뷔 초 첫 오디션에서 절 떨어뜨린 감독님 작품이라 하게 됐다"라고 했다.

ENA 새 월화드라마 '닥터 섬보이'는 모두가 기피하는 악명 높은 섬 '편동도'에 입도한 공중보건의사 도지의(이재욱)와 비밀 많은 간호사 육하리(신예은)가 그리는 메디컬 휴먼 로맨스다.

외딴섬에서 만난 '섬남섬녀'가 넘치는 정만큼이나 사연도 충만한 섬마을 주민들을 통해 사람을 구하고 사랑을 배우는 이야기가 따뜻한 웃음과 설렘을 선사할 예정이다. '소년시대', '열혈사제' 등을 통해 위트 있는 연출을 선보인 이명우 감독과 섬세한 필력의 김지수 작가가 의기투합했다.

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무엇보다 이재욱, 신예은, 홍민기, 이수경, 김윤우 배우 등 개성 넘치는 청춘 배우들의 만남에 뜨거운 기대가 쏠리고 있다. 이재욱은 바다와 섬에 대한 트라우마를 가진 공중보건의사 도지의 역으로 활약한다.

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신예은은 비밀스러운 사연을 안고 나타난 간호사 육하리 역할로 나선다. 신예은은 작품에 임하게 된 이유로는 "감독님 때문이다. 데뷔 초 첫 오디션 때 만났던 감독님이시다. 그때 떨어졌는데, 저 감독님 작품에 꼭 들어가리라고 생각했다. 작품도 너무 재밌고, 모든 인물이 살아 숨쉰다. 즐겁게 대본을 읽어서 하게 됐다"고 밝혔다.

ENA 새 드라마 '닥터 섬보이'는 내달 1일 오후 10시 첫 방송된다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com