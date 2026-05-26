"13년 지켜준 아미 존경"…방탄소년단 또 해냈다, 美 AMA 두번째 대상 '3관왕 대기록'[종합]

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단이 결국 해냈다.

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방탄소년단이 미국 3대 대중음악 시상식 중 하나인 '2026 아메리칸 뮤직 어워즈(이하 AMA)'에서 대상을 포함해 3관왕에 올랐다.

25일(현지시각) 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 'AMA'에서 방탄소년단은 배드 버니, 브루노 마스, 해리 스타일스, 저스틴 비버, 켄드릭 라마, 레이디 가가, 모건 월렌, 사브리나 카펜터, 테일러 스위프트 등 내로라 하는 팝스타들을 모두 제치고 당당히 '올해의 아티스트' 부문 트로피를 들어올렸다. 방탄소년단은 2021년 '버터'로 한국 가수는 물론, 아시아 가수 최초로 이 상을 받아 전세계에 놀라움을 안긴 바 있다.

RM은 "아미(공식 팬클럽) 우리가 또 해냈다. 멤버 모두 군 복무를 마친 뒤 이 소중한 상을 다시 받게 돼 영광이다. 이 상은 팬 투표로 결정되는데 13년 동안 저희 곁을 지켜주신 아미에게 진심으로 감사하고 존경한다"고 밝혔다.

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제이홉은 "저희 앨범을 진심으로 사랑해주시고 모든 곡에 열정을 쏟아주셔서 감사하다"고, 지민은 "아낌없는 사랑 보내주셔서 감사하다"고, 정국은 "돌아오니 정말 기쁘다"고, 진은 "사랑한다. 감사하다"고 전했다.

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'AMA'는 '그래미 어워즈', '빌보드 뮤직 어워즈'와 함께 미국 3대 음악 시상식으로 꼽히는 권위있는 행사다. 스트리밍, 앨범 및 음원 판매량, 라디오 방송 횟수, 투어 수익 등을 고려해 후보를 선정하며 100% 대중 투표로 수상자를 결정한다. 이 때문에 시상식 전부터 강력한 아미 군단을 거느린 방탄소년단의 수상이 유력하다는 분석이 나오긴 했지만, 방탄소년단은 오랜 군백기가 있던데다 지난 3월 발매한 '아리랑'으로 후보에 오른 만큼 다른 후보들에 비해 불리한 위치에 있었던 게 사실이다. 그럼에도 5년 만에 다시 찾은 'AMA'에서 대상을 받아내며 미국 메인 스트림을 점령한 거물급 아티스트임을 입증했다.

방탄소년단은 또 '베스트 남성 K팝 아티스트'상과 '송 오브 더 서머'('스윔')상까지 추가하며 무려 3관왕에 올랐다. 여기에 월드투어 '아리랑' 라스베이거스 공연에서 선보인 '훌리건' 무대 영상이 시상식 오프닝을 장식하며 '아미 대축제'를 만들었다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com