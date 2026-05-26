[인터뷰②] '와일드 씽' 박지현 "지드래곤, 무대 위 자신감 멋져…나도 TV 보며 자아도취"

사진 제공=롯데엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박지현이 평소 빅뱅 멤버 지드래곤의 무대 영상을 보며 감탄했다고 밝혔다.

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박지현은 26일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "아이돌 연기를 위해 집에서 TV 화면으로 영상을 틀어놓고 자아도취 하면서 봤다"며 "특히 지드래곤 선배의 무대 위 자신감을 보고 배우려고 했다"고 말했다.

6월 3일 개봉하는 '와일드 씽'은 한때 가요계를 휩쓸었지만 예기치 못한 사건에 휘말려 하루아침에 해체된 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 무모한 도전을 벌이는 코미디 영화로, '달콤, 살벌한 연인', '해치지않아' 손재곤 감독이 메가폰을 잡았다. 박지현은 한 때는 청량미 넘치는 트라이앵글 센터였지만, 은퇴 후 재벌가 며느리로 살아가는 도미 역을 맡았다.

극 중 박지현은 강동원, 엄태구와 함께 혼성 댄스 그룹 트라이앵글로 무대에 올랐다. 이에 그는 "영화 개봉 전에 뮤직비디오가 공개되고, 음원도 공개 됐는데 마치 진짜 데뷔를 앞둔 가수가 된 것 같아서 기분이 좋았다. 뮤직비디오에 대한 반응이 워낙 뜨거웠다 보니, 부담이 됐던 것도 사실이었다. 영화에 대한 기대가 높은 만큼, 많은 분들이 보시고 실망하시지 않았으면 했다. 근데 시사를 통해 영화를 보고 나니까 자신감이 생겼다"고 만족감을 표했다.

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이어 가수로 변신하기 위해 노력한 부분에 대해 "집에서 TV 화면으로 가수 분들의 영상을 띄워놓고 자아도취 하면서 봤다. 그런 식으로 스스로 자신감을 많이 올릴려고 했다. 타인에게 어떠한 모습으로 비칠지 고민하기보단, 저를 믿고 무대 위에서 자신감 있게 뽐내자는 마음으로 임했다"고 전했다. 그러면서 최근 본 아이돌 가수의 무대 중 가장 인상 깊었던 영상에 대해 "지드래곤 선배의 영상을 자주 봤는데, 무대 위에서 보여주신 자신감이 멋있었고, 매력적으로 느껴졌다"고 말했다.

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또 어린 시절 가장 좋아했던 아티스트를 묻자, 박지현은 "동방신기를 가장 좋아했다"며 "모든 멤버를 다 좋아해서 누구 한 명만 꼽을 순 없다. 걸그룹은 원더걸스와 소녀시대가 대세였다"고 답했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com