MBC 살인 사건 피해자 사진에 '스키즈 현진' 삽입...역대급 방송 사고

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[스포츠조선 김준석 기자] MBC에브리원 예능 프로그램 '히든아이' 제작진이 그룹 스트레이 키즈 멤버 현진의 어린 시절 사진을 살인 사건 피해자의 모습으로 잘못 사용한 사실을 인정하고 고개를 숙였다.

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문제의 방송은 지난해 12월 8일 방영된 '라이브 이슈: 크리스마스 살인사건' 편이다.

해당 회차는 2024년 12월 경남 사천에서 발생한 10대 살인 사건을 다뤘는데, 피해 학생의 생전 모습을 소개하는 장면에 현진의 유아 시절 사진이 노출된 것이다.

이 오류는 방송 약 5개월 만인 지난 25일, 한 팬이 SNS에 "살인 사건 피해자 사진이라며 왜 현진 사진을 보여주느냐"고 지적하면서 세상에 알려졌다.

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논란이 커지자 제작진은 "방송 제작을 위해 생전 피해자가 사용하던 기기에 저장되어 있던 사진을 사용하는 과정에서 현진의 사진을 피해자의 것으로 오인해 잘못 삽입했다"고 사고 배경을 설명했다.

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사실관계를 확인한 직후 제작진은 현진과 팬들, 그리고 시청자들에게 거듭 사과하며 재발 방지를 약속했다.

제작진은 이번 방송 사고에 대한 책임을 통감하며, 문제가 된 해당 방송분과 유튜브 클립을 즉각 비공개 처리했다. 또한 OTT 등 다시 보기 서비스 역시 최대한 빠른 시일 내에 수정 또는 비공개 조치하겠다고 밝혔다.

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한편, 이번 사고는 범죄 사건을 다루는 프로그램에서 공인인 아이돌 멤버의 사진을 피해자로 묘사했다는 점에서 방송 제작 및 검수 과정의 부주의함에 대한 팬들의 거센 비판을 피하기 어려울 것으로 보인다.

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narusi@sportschosun.com