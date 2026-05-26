이주빈 "중학생 때부터 알바, 학비 벌었다"...10년 무명 끝에 털어놓은 눈물의 가정사

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[스포츠조선 김준석 기자] S배우 이주빈이 그동안 화려한 외모 뒤에 감춰왔던 고단했던 과거와 가정사를 솔직하게 털어놨다.

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26일 방송된 SBS '법륜로드 : 스님과 손님'(이하 '스님과 손님')에서는 법륜스님과 손님 4인방 노홍철, 이상윤, 이주빈, 이기택의 진솔한 대화부터 전 세계 불교인들의 성지, 보드가야를 찾아 특별한 성지 순례에 나서는 모습이 그려졌다.

이주빈은 어린 시절 기억을 묻는 법륜스님의 질문에 "기억이 많이 없다"며 조심스럽게 입을 열었다.

그녀는 "중학생 때부터 학비를 벌기 위해 아르바이트를 해야만 했다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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특히 방송을 통해 공개된 학창 시절 사진은 지금과 변함없는 '모태 미녀'의 모습이었지만, 그 속에는 남모를 고충이 숨어있어 안타까움을 더했다.

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가족 관계에 대한 고백도 이어졌다.

이주빈은 "21살 때 어머니와 동생이 미국으로 이민을 가게 되면서 혼자 독립하게 됐다"며 "아버지 역시 일 때문에 공장을 지으시며 가족들이 각자 떨어져 지내게 됐다"고 전했다.

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어린 나이에 홀로 생활하며 느꼈던 불안감과 외로움을 10년이라는 긴 시간 동안 묵묵히 버텨내야 했던 사연을 털어놓으며 눈시울을 붉혔다.

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혼자 버텨온 시간만큼 배우로서의 길도 험난했다. 이주빈은 "배우 지망생 생활만 10년을 했다"며 "그러다 서른 살쯤 되어서야 비로소 캐스팅 기회를 얻게 됐다"고 긴 무명 시절을 회상했다.

꿈을 포기하지 않고 10년을 견뎌온 그녀의 끈기와 열정은 법륜스님은 물론 시청자들에게도 깊은 울림을 남겼다.

한편, 이주빈은 이날 인도 기차의 낯선 환경에 "설국열차가 이런 느낌인가 싶어 조금 겁도 났다"고 솔직한 소감을 전하며 특유의 털털한 매력을 뽐내기도 했다.

narusi@sportschosun.com