'박지윤과 이혼' 최동석, '의대 목표' 딸 향한 애틋한 그리움 "또 보고싶네"

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[스포츠조선 정유나 기자] 아나운서 출신 방송인 최동석이 딸을 향한 애틋한 마음을 드러냈다.

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최동석은 최근 자신의 SNS를 통해 "공항에 딸 마중 나갔던 날, 아빠 보고 뛰어오는 거 보고 또 반해버렸잖아"라며 딸과의 일상을 공개했다.

이어 그는 "이제 다시 서울 가는 공항버스 안에서 영상 보니 또 보고싶네"라는 글을 덧붙이며 딸과의 만남 뒤 느낀 그리움을 전했다.

이와 함께 최동석은 딸이 자신을 향해 뛰어오는 모습이 담긴 영상을 공개했고, 이를 본 지인들은 "어머 자태가 벌써 숙녀예요"라고 댓글을 남겨 눈길을 끌었다.

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최동석의 딸은 지난해 한국국제학교 제주캠퍼스 중등과정을 졸업하고 현재 고등학생으로, 의대 진학을 목표로 하고 있는 것으로 알려졌다.

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한편 최동석은 박지윤과 지난 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 뒀으나 2023년 파경을 맞아 이혼 소송 중이다. 현재 양육권과 친권은 박지윤에게 있으며, 최동석은 면접 교섭을 통해 자녀들을 만나고 있다.

jyn2011@sportschosun.com