박군♥한영 "이혼·별거설은 다 오해다…외박할 수밖에 없는 스케줄"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 박군과 방송인 한영 부부가 결혼 5년차에도 거듭되는 이혼설과 별거설에 대해 직접 밝혔다.

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26일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2 ? 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 박군, 한영의 결혼 5년 차 근황이 공개됐다.

이날 스튜디오에서는 "요즘 안 좋은 소문이 들리더라", "두 사람 너무 걱정됐다"며 술렁였다. 이에 박군은 결혼 이후 온라인 커뮤니티를 중심으로 지속적으로 확산된 두 사람의 별거설, 이혼설에 대해 입을 열었다.

충북 괴산의 세컨하우스에서 인사한 박군과 한영 부부는 "어느 날 지인 분들이 괜찮냐, 잘 살고 있는지 물어봐서 가짜 뉴스가 너무 많은 걸 알게 됐다"고 했다.

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이에 한영은 "SNS에 부부 사진이 많이 없었나, 너무 대응을 안 했나. 그래서 사람들이 그렇게 추측을 했나"라며 복잡해진 마음을 전했다.

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그러면서 "(박군) 스케줄이 지방 촬영이 많다. 스케줄상 외박을 할 수 밖에 없는데, 보시는 분에 따라서는 집에 안 오고 싶어서 그런다고 이야기를 하더라"면서 '별거설'에 해명했으며, 박군 역시 "전국의 어르신들과 촬영하다 보면, 전국의 부모님들이 너무 걱정을 많이 하신다"고 덧붙였다.

이에 두 사람은 "별거와 이혼은 다 오해다. '이혼'에 '이' 자도 꺼내본 적 없다"라고 입을 모으며, '가짜뉴스'에 대해 적극 해명했다.

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olzllovely@sportschosun.com