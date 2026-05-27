[인터뷰①] 이희준 "'허수아비' 인기, 전혀 예상 못해…박해수와 10개 작품 더 하고파"

사진 제공=BH엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이희준이 '허수아비'로 시청자들의 많은 사랑을 받은 소감을 전했다.

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이희준은 최근 서울 강남구 BH엔터테인먼트 사옥에서 스포츠조선과 만나 "저희 드라마가 대중적으로 사랑을 받을 거라고 전혀 예상을 못했다"며 "앞으로 해수와 같이 늙어가면서 10개 작품을 더하고 싶다"라고 했다.

26일 종영한 ENA 월화드라마 '허수아비'(극본 이지현, 연출 박준우)는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사가 자신이 혐오하던 놈과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 이야기로, '모범택시', '크래시' 등을 연출한 박준우 감독이 메가폰을 잡았다. 이희준은 엘리트 집안의 검사지만, 속내는 끝없는 욕망으로 가득 찬 차시영을 연기했다.

닐슨코리아 집계에 따르면, 지난 19일 방송된 '허수아비' 10회는 전국 7.9%로 자체 최고 시청률을 기록했다. 이는 ENA 월화드라마 중 역대 최고 시청률이다. 이희준은 "이 드라마가 대중적으로 사랑을 받을 거라고 생각을 못했다. 일단 소재가 무겁고, 일반 드라마처럼 사이가 안 좋았던 형사와 검사인 두 친구가 멋지게 범인 찾는 이야기도 아니지 않나. 현실적이면서 밝은 상황으로 끝나는 작품이 아니어서 인기에 대한 큰 기대가 없었다. 근데 연기하는 배우의 입장에선 좋은 소재라고 느꼈다. 제 캐릭터가 무의식적인 트라우마가 많고 복잡한 인물이라고 느꼈다"며 "또 상대배우가 절친 박해수이고, 뜨거운 여름날 해남에서 으?X으?X 서로를 배려하며 촬영해서 좋았다. 작품이 사랑받고 관심받는 게 의외이기도 하지만, 그래서 더 마음이 깊었던 것 같다. 감사한 마음이 크다"고 기쁨을 표했다.

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이어 박해수와는 '키마이라', '악연'에 이어 세 번째 호흡을 맞춘 소감도 전했다. 이희준은 "'허수아비' 감독님은 저와 해수가 같은 회사여서가 아니라, 각각 어울리는 배역에 캐스팅을 해주신 거다. 그런데 우리 회사 대표님은 걱정을 많이 하셨다. 그동안 여러 번 호흡을 맞췄는데, 둘이 캐스팅되어서 이번에도 안 되면 더 이상 같이 안 하는 게 좋겠다고 하시더라. 이번이 해수와 함께 하는 마지막 작품이 될 수도 있었는데, 저는 '뭐 어때? 우리는 계속 잘할 수 있었는데'라는 마음이 들었다. 지금은 대표님도 너무 좋아하고 계신다. 해수랑도 얼마 전에 문자를 했는데, '앞으로 10개 작품만 더하자'고 했다. 같이 늙어 가고 싶은 동생이다"라고 각별한 애정을 드러냈다.

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또 박해수를 오래 봐온 만큼, 깊은 신뢰를 드러내기도 했다. 이희준은 "해수와 연기하면 좋은 점이 있다. 아무래도 연극할 때부터 함께 했기 때문에 틈날 때마다 연습할 수 있다"며 "서로 '내가 너보다 못하면 어쩌지?'라는 마음보단 상대를 믿고, 상대가 더 잘했으면 좋겠다는 마음으로 임했다. 그런 마음이 작품에서도 잘 보였던 것 같다"고 전했다.

무거운 작품 소재인 만큼, 연기적으로도 더 신경 썼던 부분에 대해서도 이야기했다. 이희준 "해수와 '척'을 하지 말자고 했다. 예를 들어 고민하는 척을 하지 말고, 진짜 고민을 하자고 말했다. 충분한 고민의 과정을 거쳐야만 잘 나올 것 같았다. 제가 안 나온 부분도 방송으로 모니터링하는데 해수도 척하는 게 전혀 안 보였다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com