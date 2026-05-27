[인터뷰②] '허수아비' 이희준 "애정결핍+인정욕구 강한 차시영, 이런 캐릭터 또 언제 만날 수 있을까"

사진 제공=BH엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 이희준이 '허수아비' 속 자신이 연기한 캐릭터에 대한 애정을 드러냈다.

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이희준은 최근 서울 강남구 BH엔터테인먼트 사옥에서 스포츠조선과 만나 "이런 악당 캐릭터를 언제 또 만날 수 있을까 싶다"라고 했다.

26일 종영한 ENA 월화드라마 '허수아비'(극본 이지현, 연출 박준우)는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사가 자신이 혐오하던 놈과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 이야기로, '모범택시', '크래시' 등을 연출한 박준우 감독이 메가폰을 잡았다.

이희준은 엘리트 집안의 검사지만, 속내는 끝없는 욕망으로 가득 찬 차시영을 연기했다. 그는 "이번 캐릭터처럼 레이어가 많은 캐릭터는 연기를 하기가 어렵다. 겉으론 악당처럼 보이지만, 성장환경이나 무의식적인 트라우마로 인한 아버지에 대한 인정욕구와 애정결핍이 작용해서 연기하는 게 재밌었다. 악역 중에 설명이 잘 안 되는 악역도 있지 않나. 스토리 안에서 기능 상 꼭 나쁜 역할을 해줘야 해서 할 수도 있는 건데, 차시영 같은 경우는 감독님과 작가님이 꽉 찬 설정을 만들어주셨다. 이런 캐릭터를 또 언제 만날 수 있을까 싶었다"며 "악당이지만, 사람처럼 보이게 만들어주셨다"고 말했다.

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이어 자신이 분석한 차시영에 대해선 "외롭고 친구도 필요하다. 그래서 태주(박해수)를 좋아하지만, 자신도 모르게 인정욕구나 애정결핍이 작용을 해서 더 중요한 게 생긴 것 같다. 저 친구를 좋아하면서도, 친해지곤 싶지만 언제든지 그 마음이 바뀔 수 있는 거다. 참 민망하다(웃음). 감독님한테 9부쯤 되어서 '아 차시영은 진범을 잡는 게 중요하지 않군요?'라고 말씀드린 적 있었다"며 "사람들에게 인정받는 걸 좋아하고, 검사를 마친 뒤 국회의원으로 올라가고, 본인의 목표는 저 높이 있는 거다"라고 설명했다.

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작품 연출을 맡은 박 감독을 향한 존경심도 드러냈다. 이희준은 "저희끼리 리딩을 두어 번 하는데, 감독님이 딱히 별다른 말씀이 없으시더라. 정말 감독님이 멋있으시다고 느낀 게, 다큐멘터리를 10년, 20년 넘게 하시다가 40살 넘어서 드라마로 넘어오셔서, '모범택시', '크래시' 등을 만드셨다고 들었다"라며 "촬영장에서 저와 대화를 나누시다가도, '난 연기 잘 몰라요. 희준 씨가 더 잘 알아'하시면서 쿨하게 존중을 해주셨다. 배우들에게 연기적으로 자신감을 채워주셔서 감사하다"고 인사를 전했다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com