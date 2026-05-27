MC몽, 김민종 불법도박 폭로 거짓이면 실형 가능성…대형로펌 변호사 "경찰조사 가능"[SC이슈]

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[스포츠조선 백지은 기자] MC몽이 김민종에 대한 불법 도박 의혹을 제기한 건으로 실형을 선고받을 수 있다는 분석이 나왔다.

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법무법인 로엘 소속 이성호 변호사는 26일 YTN FM '사건엑스파일'에 출연했다.

이 변호사는 "MC몽의 행동은 정보통신망법상 명예훼손죄가 될 수 있다. 인터넷 라이브 방송이나 기타 SNS 등을 통해 타인의 명예를 훼손하는 발언을 할 경우 정보통신망법 제70조가 적용돼 그 내용이 사실이든 허위사실이든 명예훼손죄가 성립될 소지가 있다. 실명 저격 과정에서 범죄 의혹 제기 외에 욕설, 비하발언, 혹은 상대방의 사회적 평가를 저해할 만한 경멸적 표현이 섞였다면 형법 제311조 모욕죄도 성립될 수 있다"고 설명했다.

이 변호사는 또 "만일 MC몽의 김민종에 대한 불법 도박 폭로가 허위사실로 밝혀지면 처벌 수위는 더 높아질 수 있다. 사실적시 명예훼손은 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금형이지만 허위사실 적시에 의한 명예훼손은 7년 이하의 징역 또는 10년 이하의 자격정지 또는 7000만원 이하의 벌금형을 규정하고 있다"고 말했다.

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특히 MC몽이 김민종이 차가원 원헌드레드 회장의 작은 아버지인 A씨가 이끄는 불법도박단 '바둑이' 패밀리이고 A씨로부터 용돈을 받고, 1000만원을 주고 여성을 일본에 동행시켰다는 내용이 담긴 녹취와 메시지 등의 증거가 있다고 한 것에 대해서도 "증거가 있다는 주장은 사실적시 명예훼손 혐의를 자백하는 꼴이 된다. 향후 증거가 제대로 나오지 않는다면 고의나 비방 목적 등 죄질이 중해질 것"이라고 전했다.

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또 "경찰 수사 개시 요건에는 고발이 없더라도 인지수사를 할 수 있도록 하고 있다. 경찰 수사가 이뤄질 가능성도 있다"고 분석했다.

MC몽은 18일부터 3일에 걸쳐 A씨 등이 불법도박을 하고, 자신에게 성매매 및 불법 도박 등의 혐의를 뒤집어 씌웠다고 주장했다. 이 과정에서 MBC 'PD수첩' 등 일부 언론사가 A씨의 최측근 등에게 접대를 받아 일명 'MC몽 죽이기'에 돌입했으며, A씨와 김민종이 자신의 폭로 이후 거금을 주고 거짓 증언을 해줄 사람을 찾고 있다는 취지의 발언을 했다.

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MC몽의 주장은 일방적인 것으로 사실 여부는 확인되지 않았다. 그러나 김민종은 MC몽의 발언을 전면 부인하며 "무관용의 원칙에 따라 법적대응하겠다"고 선언했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com