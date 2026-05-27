[인터뷰①] 박해수 "'허수아비' 첫방 이후 동네 스타필드行, 마스크 써도 날 알아봐 주시더라"

사진 제공=BH엔터테인먼트

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 박해수가 '허수아비' 첫 방송 이후 뜨거운 인기를 실감하게 됐다고 밝혔다.

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박해수는 최근 서울 강남구 BH엔터테인먼트 사옥에서 스포츠조선과 만나 "'허수아비' 첫 방송 끝나고 동네에 있는 스타필드에 갔는데, 제가 마스크를 썼는데도 많은 분들이 알아봐 주셨다"라고 했다.

26일 종영한 ENA 월화드라마 '허수아비'(극본 이지현, 연출 박준우)는 연쇄살인사건의 진범을 수사하던 형사가 자신이 혐오하던 놈과 뜻밖의 공조 관계를 맺으면서 벌어지는 이야기로, '모범택시', '크래시' 등을 연출한 박준우 감독이 메가폰을 잡았다. 박해수는 에이스 형사로 활약하다 고향인 강성으로 좌천된 불의와 타협하지 않는 형사 강태주를 연기했다.

닐슨코리아 집계에 따르면, 지난 19일 방송된 '허수아비' 10회는 전국 7.9%로 자체 최고 시청률을 기록했다. 이는 ENA 월화드라마 중 역대 최고 시청률이다. 박해수는 "많은 분들이 드라마를 사랑해 주셔서 놀랐다. 주변에서 너무 많은 피드백이 오더라. 동료 배우들과 가까운 친인척들의 연락을 받고 '아 드라마가 잘 되고 있구나' 싶었다. 사실 저는 오랜만에 TV 드라마를 해서 시청률에 대해 잘 예측을 못했다. 그럼에도 불구하고 좋은 결과가 나와서 다행이다. 마지막 방영을 앞두고 어머니가 '오늘 최선을 다해 인터뷰하라'고 장문의 문자를 보내셨다"고 감격을 표했다.

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첫 방송 이후 드라마의 인기를 실감하게 된 계기가 있는지 묻자, 그는 "첫 방송 끝나고 동네 스타필드에 갔는데, 많은 분들이 알아봐 주시더라. 마스크를 쓰고 장을 보러 갔는데도 알아봐 주셔서 감사하다"고 답했다.

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작품을 선택한 계기에 대해선 "많은 분들이 아시다시피, 주제가 무겁지 않나. 대본을 처음 봤을 때 두려운 마음이 커서 진지하게 고민을 많이 했다. 강태주 역할이 제 역량보다 그릇이 크고, 어려운 삶을 살아온 친구 같았다"며 "근데 감독님을 믿었고, 함께 하는 배우들에 대한 신뢰도가 컸기 때문에 잘 갈 수 있지 않을까 싶었다"고 전했다.

특히 '허수아비'가 이춘재 살인사건을 소재로 한 작품인 만큼, 영화 '살인의 추억'도 함께 언급됐다. 박해수는 "저는 그런 부분에서 부담감은 없었다. '살인의 추억'도 워낙 좋아하는 작품이고, 많이 보기도 했다"며 "시대적 이야기도 있고 해서, 작품을 보면서 많이 참고했다. 또 영화 속 송강호 선배의 연기를 보면서 저도 그런 에너지를 가져가고 싶었다. 촬영할 땐 의식하지 않고, 실제 아픔이 담긴 이야기라는 걸 잊지 않고 연기적으로 잘 표현해내고 싶었다"고 말했다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com